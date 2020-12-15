ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ استثمار يكشف سبب ارتفاع معدل إنفاق الأسرة المصرية رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار ، بجامعة القاهرة ، إن السبب في ارتفاع معدل إنفاق الأسرة المصرية ، السنوات الماضية ، هو المزيد من الطمأنينة ، في نفوس المصريين ،  خاصة بعد الالتزام التام ، بكافة الإجراءات الاحترازية ، لفيروس كورونا ، بالمؤسسات المختلفة .

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن السبب الآخر وراء ارتفاع ، الانفاق ، الاطمئنان على سير العمل ، وتعافي الاقتصاد ، وعدم تأثره بأية مخاوف ، خلال أزمة كورونا .

وأشار استاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة المصرية ، لم تعان أي شكل من الأشكال، من ارتفاع في أسعار السلع ، أو حالة من عدم الاستقرار ، بالأسواق ، وذلك راجع لتوافر السلع ، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الشراء .

ولفت إلى أن التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية ، بعدم وجود أية مخاطر ، للاقتصاد المصري ، ساهمت في جذب المستثمرين الاجانب ، والإطمئنان من ناحية الاستثمار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون علمها.. طفل ينفق 16 ألف دولار من مدخرات والدته على لعبة فيديو

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف