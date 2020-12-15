أستاذ استثمار يكشف سبب ارتفاع معدل إنفاق الأسرة المصرية رغم أزمة كورونا

قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار ، بجامعة القاهرة ، إن السبب في ارتفاع معدل إنفاق الأسرة المصرية ، السنوات الماضية ، هو المزيد من الطمأنينة ، في نفوس المصريين ، خاصة بعد الالتزام التام ، بكافة الإجراءات الاحترازية ، لفيروس كورونا ، بالمؤسسات المختلفة .





وأضاف الدكتور هشام إبراهيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن السبب الآخر وراء ارتفاع ، الانفاق ، الاطمئنان على سير العمل ، وتعافي الاقتصاد ، وعدم تأثره بأية مخاوف ، خلال أزمة كورونا .





وأشار استاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة المصرية ، لم تعان أي شكل من الأشكال، من ارتفاع في أسعار السلع ، أو حالة من عدم الاستقرار ، بالأسواق ، وذلك راجع لتوافر السلع ، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الشراء .





ولفت إلى أن التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية ، بعدم وجود أية مخاطر ، للاقتصاد المصري ، ساهمت في جذب المستثمرين الاجانب ، والإطمئنان من ناحية الاستثمار.







