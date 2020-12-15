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وهدان: سعر الـ50 جنيها جاذب لقراء الكتب..فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
الكتب
الكتب
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ياسمين القصاص

قال إسلام وهدان، مدير نادى القراء، إن بداية "مبادرة نادى القراء" لدعم الكتب الأصلية كانت من خلال نقاشات القراء، وتساؤلاتهم عن سبب تزوير الكتب، وايضا إتجاه الجميع إلى الكتب المقطعة، مضيفا أن من أهم الأسباب لتلك الظاهرة هى ارتفاع أسعار الكتب الأصلية.

 

وأضاف إسلام وهدان، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"،   نسبة أعداد القراء تزيد عندما يكون سعر الكتاب أقل من 50 جنيها،  وبالفعل يكون سبب اتجاه البعض إلى الكتب المزورة يكون انخفاض أسعارها، حينها استطاع أن يتواصل إلى عدد من دور النشر، ليتمكن من معرفة جميع أسعار الكتب التى تبلغ تكلفتها أقل من 50 جنيها، ومن ثم فؤجئ بوجود كنوز من الكتب وعناوينها القيمة، التى تشكل اهتمام كبير للقارئ فى مختلف المجالات.

 

وأشار "وهدان"، إلى أن يوجد فرق بين الحصول على المعرفة وتجاوز حقوق الأخرين أو إهدار مجهود الأشخاص فى إنتاج كتاب معين، محذرا من أنه ليس من الأخلاق حينها سرقة هذا الكتاب أو كتابته بطريقة غير شرعية، وحينها يكون المتضرر من تلك العملية يكون القارئ أيضا وليس مالك الكتاب فقط، مضيفا أن تزوير الكتب بشكل أو بآخر إلى تدمير صناعة النشر.

 

وأوضح مدير نادى القراء، أن عددا كبيرا من القراء أيضا استجابوا بالفعل لتلك المبادرة، بتحضير القوائم الخاصة بهم للشراء، وخاصة بعد تأجيل معرض الكتاب خلال الفترة الأخيرة، فلم يكن لدى القارئ فرصة للحصول على الكتب منذ فترة.

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