استشارى تعديل سلوك: كثرة مشاهدة التيلفزيون يصيب الطفل بمتلازمة التعامل الافتراضى.. فيديو

قال الدكتور نور أسامة، استشارى تعديل السلوك، إن الطفل يجب أن يبدأ التعلم من خلال الأم وليس من خلال التيلفزيون، لافتًا إلى أن التعلق المرضى للطفل فى سن صغير بالتيلفزيون يؤثر عليه ويصيبه بالتأخر اللغوى فى النطق نتيجة عدم حصوله على المحصلة اللغوية القوية.





وأضاف استشارى تعديل السلوك، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كثرة مشاهدة التيلفزيون تصيب الطفل بمتلازمة التعامل الافتراضى، مشيرًا إلى أنها تجعل الطفل حذر أو مهمل أو طفل اتكالى.





وتابع أنه يجب الاهتمام بالطفل جيدًا وتوسيع مداركه، مؤكدًا أن العقاب الشديد والحرمان المادى الشديد يحول الشخص من شخصية قوية إلى شخصية عنيدة، منوهًا إلى أنه لو كان الطفل خجولا يجب التعامل معه برفق لأن التعامل الخاطئ معه يمكن ان يحول الطفل لشخص عديم الثقة فى نفسه.





وأوضح أن الطفل يجب أن يكون مسئول عن أشيائه ويكون له مهام أساسية فى ترتيب غرفته ودولابه لكى يشعر بوضعه، وان يكون له مسئوليات ومهام ثابتة فى المنزل فى أيام محددة، ومساعدته للتعبير عن نفسه.