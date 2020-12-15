أكسا لتأمينات الحياة مصر تطرح "Cancer Protect"خطة حماية مبتكرة

تقدم شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر أحدث حلولها التأمينية المبتكرة في السوق، حيث أعلنت عن طرح منتجها الجديد "Cancer Protect" وهو أحدث خطة تأمين مبتكرة تستهدف حماية مستوى المعيشة خصيصًا في حالة الإصابة بمرض السرطان.





وتم إعداد هذا البرنامج الجديد -والذي يعتبر منتجا رائدا –في إطار رؤية أكسا بأن تصبح كيانًا متكاملًا يقدم جميع خطط الحماية لعملائها في مصر خلال عام ٢٠٢١، وهو مصمم بهدف تقديم الدعم المادي من أجل مساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم على الحفاظ على نمط الحياة التي يعتادونها.





وسوف تقدم الخطة التأمينية -التي سوف تغطي الأعمار من 21 وحتى 50 عامًا لمدة 15 سنة بقسط ثابت- ميزة دفع نسبة من مبلغ التأمين في الحالات المبكرة من مرض السرطان ودفع المبلغ كاملًا في الحالات المرضية المتقدمة. كما ستتيح وثيقة "Cancer Protect" أيضًا إمكانية الاستفادة من خدمة الرأي الطبي الاستشاري الإضافي في التشخيص والعلاج من أطباء متخصصين في الخارج، بما يضمن حصول المرضى على أفضل الآراء والاستشارات الطبية والعلاجات المتاحة. وسوف تتاح هذه الخدمة مرتين كل عام طول مدة الوثيقة من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة.





وفي هذا الشأن، صرح أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر: "نحن نتفهم تمامًا مدى أهمية أن يطمئن عملاؤنا على قدرتهم على رعاية عائلاتهم وتوفير مستوى معيشي أفضل مهما بلغت التحديات التي قد تواجههم في المستقبل. ويدفعنا هذا الاهتمام إلى تجاوز مفهوم التأمين التقليدي والوصول إلى ما هو أبعد من دفع الفواتير الطبية -التي تعد ضرورية طبعًا- ولكننا أردنا ألا يكون ذلك اهتمامنا الوحيد. ففي ظل الأعباء النفسية والعاطفية العديدة التي تُلقى على عاتق المريض عند تشخيص إصابته بالسرطان، سوف تساعد وثيقة "Cancer Protect" في التخفيف من وطأتها من حيث وجود أكسا كشريك لمساندته ماديًا، مما يتيح له الحفاظ على مستوى معيشي مستقر لأحبائه".





ومن المتوقع أن تتيح وثيقة "Cancer Protect" عددًا من الخيارات الجديدة أمام مرضى السرطان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار. فوفقًا لتقرير المرصد العالمي للسرطان1 "Globocan" والذي جمع بياناته من مركز أورام أسوان ومعهد الأورام بدمياط ومركز أورام المنيا، بلغ عدد الإصابات الجديدة بالسرطان في مصر حوالي 128.892 مريض في عام 2018 ووصل عدد الوفيات الناتجة عن مرض السرطان نحو 85.432 في نفس العام. ويعد سرطان الكبد ويليه سرطان الثدي هما أكثر أنواع السرطان شيوعًا في مصر.





وقال خالد الشعراني نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر: "نفخر بكوننا من شركات التأمين الرائدة في مصر التي تقدم دعم وحماية خصيصًا لأحد الامراض الخطرة الأكثر شيوعًا في مصر من خلال منتج تأمين على الحياة خاص بمرضى السرطان تحديدًا. فنحن نتابع عن كثب استفسارات العملاء وطلباتهم ونرصد البيانات الإحصائية الخاصة بالرعاية الصحية بهدف تحديد احتياجات السوق حتى نتمكن من الاستفادة من خبرتنا في مجال التأمين لابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائنا".





وقد تم تطوير منتج "Cancer Protect" مع مراعاة راحة العميل وتسهيل إجراءات الحصول على الوثيقة ولذلك لن يتطلب إجراء فحوصات طبية مسبقة ولن يحتاج العميل سوى ملء استمارة استبيان بسيطة فقط.





ولسهولة الحصول على الوثيقة، سوف يمكن الحصول على خطة "Cancer Protect" عبر العديد من قنوات توزيع شركة أكسا لتأمينات الحياة ومنها استشاري التأمين في أكسا وكذلك عبر خدمات التأمين المصرفي.