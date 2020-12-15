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منوعات

تحب نبدأ بالرجالة ولا السيدات في تطعيم لقاح كورونا.. شاهد ردودا صادمة من الشباب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
كشفت مصادر مطلعة ، عن حصول مصر على لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، وستكون هناك مرحلة تسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح، لكن ستكون هناك أولويات بين الأطباء للحصول على اللقاح، و ستكون الاولوية للعاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ثم العاملين في المنشآت الطبية بشكل عام، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ومن هنا انطلقت عدسة صدي البلد، لتوجيه سؤال مهم للمواطنين وهو:  "تفضل مين يحصل على لقاح كورونا اولا الرجال ولا السيدات ؟".

وكانت الاجابة كالتالي ، حيث قال محمد عبد المنصف، انه يريد اختبار مدى فاعلية اللقاح ضد كورونا على السيدات أولًا لقدرة تحملهن التي تفوق الرجال فهى الام والعاملة ومربية المنزل وتستطيع القيام بأكثر من عمل في نفس الوقت وسيكون من السهل عليها تحمل أي عواقب قد تنتج من اللقاح.

وأضاف مصطفي جلال، انه يمكن تجربة اللقاح على كلا الجنسين في وقت واحد بالتساوى والاهم في هذه الاوقات هو الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى لتجنب خطر الإصابة من الموجة التانيه لفيروس كورونا المستجد .

وتابع أحمد السيد ، أن عدد السيدات في مصر يضاعف عدد الرجال ومن العدل البدء بهن أولًا ،أما عن تواجد اللقاح فهذا يعتبر تقدما ونأمل أن تظل بلدنا آمنه من كل الأوبئة الخارجية.
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