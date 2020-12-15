بعد سحبه منه.. سائق توك توك يحاول الانتحار في بحر مويس| صور

حاول سائق توك توك الانتحار غرقا بإلقاء نفسه بمياه بحر مويس أمام ديوان عام محافظة الشرقية إعتراضا علي سحب المركبة الخاصة به.





وأكد مصدر بمرفق الإسعاف انه تم إنقاذ سائق التوك توك وجار إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد إقدام شخص مقيم بمدينة الزقازيق علي الانتحار والتخلص من حياته عن طريق القفز في مياه بحر مويس.





وتبين من التحريات انه اثناء مرور دورية لتطببق قرار حظر سير التوك توك بشوارع مدينة الزقازيق تم ضبط التوك توك ملك الشخص مما جعله يقفز من المركبة في مياه بحر مويس امام مبني ديوان عام المحافظة.





تم إنقاذ السائق وجار تحرير محضر بالواقعة.