تعليم جنوب سيناء: تسجيل بنسبة 100% على المنصة في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة اليوم حققوا نسبة تسجيل على المنصة بمعدل 100%، وذلك في الامتحان الإلكتروني بمادتي اللغة العربية والأحياء.







وذلك أول أيام الامتحان التجريبي لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وطبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وأضاف وكيل الوزارة أنه لم ترد أي شكوى من الطلاب ممن أدوا امتحان اليوم، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لطلاب والطالبات الصف الأول الثانوي 1053 طالبا وطالبة، حقق منهم نسبة التسجيل بالمدارس 50% و50% بالمنزل، وأن الجميع سجلوا على المنصة بنسبة 100%.





وأكد وكيل الوزارة أن الامتحان متاح للطلاب والطالبات من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء للدخول على المنصة والتسجيل.





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