رئيس جامعة المنصورة السابق يحصل على جائزة أفضل طبيب أسنان في الوطن العربي

حصل الدكتور محمد القناوى طبيب الأسنان ورئيس جامعة المنصورة السابق على جائزة افضل طبيب اسنان في الوطن العربي 2020 بإستفتاء الجمهور، وذلك في الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب التي أقيمت أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



الدكتور محمد حسن مصطفى القناوى من مواليد 1963 بمدينة بورسعيد، حصل على بكالوريوس طب الأسنان عام 1985، وعلى درجة الدكتوراه عام 1991. ووُلّيَ رئيسًا لقسم جراحة الفم عام 2005 ثم وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2006 وحتى انتخابه عميدًا لكلية طب الأسنان عام 2011، وعام 2014 صدر قرار جمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة المنصورة.



و مهرجان نجم العرب يكرم سنويا العديد من الفنانين، والإعلاميين ، وفقا لإستفتاءات الجمهور على مستوى العالم العربى، وكرم هذا العام فى دروته الخامسة الفنان خالد النبوي والفنان أحمد زاهر جائزة أحسن ممثل.



