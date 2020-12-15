رئيس جامعة المنصورة السابق يحصل على جائزة أفضل طبيب أسنان في الوطن العربي

حصل الدكتور محمد القناوى طبيب الأسنان ورئيس جامعة المنصورة السابق على جائزة افضل طبيب اسنان في الوطن العربي 2020 بإستفتاء الجمهور، وذلك في الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب التي أقيمت أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
الدكتور محمد حسن مصطفى القناوى من مواليد 1963 بمدينة بورسعيد، حصل على بكالوريوس طب الأسنان عام 1985، وعلى درجة الدكتوراه عام 1991. ووُلّيَ رئيسًا لقسم جراحة الفم عام 2005 ثم وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2006 وحتى انتخابه عميدًا لكلية طب الأسنان عام 2011، وعام 2014 صدر قرار جمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة المنصورة.
و مهرجان نجم العرب يكرم سنويا العديد من الفنانين، والإعلاميين ، وفقا لإستفتاءات الجمهور على مستوى العالم العربى، وكرم هذا العام فى دروته الخامسة الفنان خالد النبوي والفنان أحمد زاهر جائزة أحسن ممثل.
فيما اجرت كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالتعاون مع ادارة الحماية المدنية بالدقهلية اليوم الثلاثاء ايضا تجربة " محاكاة " عملية مكافحة حريق و إخلاء آمن في أحد مباني الكلية " مبنى البرامج " بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، و تطبيق ذلك عمليا .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، و العميد أحمد المهدى مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية .
فيما أشرف على تنفيذ التجربة الدكتورة سحر صدقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وتنفيذ العقيد أحمد عوض رئيس قسم الاطفاء ، الدكتور جلال البغدادى مدير وحدة الأزمات والكوارث ، و الدكتور وليد عادل منسق وحدة الأزمات والكوارث .
وبدأت تجربة المحاكاة لحدوث حريق في المبنى، بعمل مرور على منشآت المبنى والمكاتب الإدارية وعمل إنذار حريق، حيث تم إصدار الأمر بإخلاء المبنى بمعاونة العاملين المدربين على إجراءات السلامة المهنية و مكافحة الحرائق و تم بحسب الخطة، إخلاء المبنى باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقطة التجمع الآمن، و تم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ و وحدات الإنقاذ السريع و الإسعاف، لتنفيذ عملية إنقاذ أحد العاملين والطلاب المحاصرين في الأدوار العليا باستخدام معدات الإنقاذ و السلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة، و لرفع الوعي لدى العاملين وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، و منع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية .