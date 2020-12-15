شحن فى 10 دقائق ..تويوتا تحدث ثورة فى عالم السيارات الكهربية

يعتبر المستقبل القريب وليس البعيد فى عالم السيارات يتجه بكل قوته إلى النموذج الكهربائى والابتعاد عن أخيه العامل بالوقود لعدة أسباب، من بينها محاولة الحفاظ على البيئة من العوادم الناتجة عنه، بالإضافة إلى قلة تكلفته وصيانته السهلة.





مما دعا العديد من عمالقة صناعة السيارات حول العالم بالتسابق فيما بينهم وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية حتى الفوز بالحصة الأكبر من هذا السوق الناشئ .





ولكن كانت هناك العديد من العوائق التى تواجه صناعة السيارات الكهربائية من بينها قلة الأميال التي تقطعها الشحنة الواحدة للسيارات والمدة الزمنية التي تستغرقها كل سيارة في الشحنة الواحدة، مما يجعلها غير عملية فى حياتنا اليومية.





وبالفعل قامت شركة تسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية وعدد كبير من عمالة صناعة السيارات، بعمل العديد من المحاولات لحل هذه المشكلة إلا أنهم لم يستطيعوا حلها جذريًا، حتى فاجئة شركة تويوتا اليابانية الجميع.





وذكرت العديد من التقارير فى اليابان ان شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات ستكشف النقاب عن سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2021، ستغير قواعد اللعبة بالكامل على حسب قول التقارير، بسبب انها ستحل اهم مشكلتين تواجه هذه الصناعة وتقف عائق أمام التوسع فى انتشارها.





وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إن السيارة التى ستكشف عنها تويوتا مطلع عام 2021 ستحتوى على بطارية صلبة، وهذا ما يعاكس نظيرتها من نفس النوع التى كان يتم طرحها ولكن ببطاريات ليثيوم وهى الأكثر انتشارًا.





وتضيف صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية ان البطارية الصلبة التى توجد فى السيارة الكهربائية الجديدة من تويوتا تعد بمدى يصل إلى 500 كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق فقط، وهذا يعتبر تغير فى قواعد اللعبة بالفعل.





وأوضحت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما، سيكون قادرًا على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، "وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية".



