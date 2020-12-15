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رياضة

مران خفيف في ختام تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي القادمة في الدوري.

وشمل المران تدريبات خفيفة؛ خوفا على اللاعبين من الإجهاد قبل مباراة الغد، التي يسعى خلالها الجهاز الفني، إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا دخل معسكرا مغلقا في السويس مساء الإثنين الماضي، استعدادًا لتلك المباراة التي ستقام في الخامسة مساء غدٍ، الأربعاء، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا كليوباترا حقق فوزا غاليا في لقاء الأولى على حساب الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، سجلهما شريف دابو ومحمود نبيل.
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