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محافظات

محافظ جنوب سيناء: نواب الشعب بالمحافظة لهم دور مهم في حل المشاكل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:13 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن نواب مجلس الشعب لهم دور مهم في المطالبة بحقوق المحافظة من خدمات داخل أروقة مجلس النواب .

مشيرا إلي ان تعاون الجهاز التنفيذي من نواب البرلمان وممثلي الشعب يصب مباشرة في صالح مواطني محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جلسة المجلس التنفيذي اليوم بديوان عام المحافظة بطور سيناء . 
 
وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لشئون المديريات ومجالس المدن، ورؤساء المدن ومديري المديريات .
 
وبدأت فعاليات الاجتماع بالسلام الجمهوري وهنأ المحافظ الجهاز التنفيذي والشرطة وجميع الجهات المشاركة في انتخابات الإعادة بمجلس النواب التي تمت بمدن خليج السويس بدون أي مشاكل.

وأثنى المحافظ على مجهودات رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية وهنأ من حالفه الحظ ، متمنيًا حظا اوفر لمن لم يحالفه النجاح هذه الدورة البرلمانية وقال" نكن كل التقدير للنواب السابقين وحظ اوفر في الدورات القادمة.

كما وجه المحافظ الشكر للمحافظة ومجالس المدن لقيامهم بدورهم المنوط بهم .

كما ناقش المحافظ عرض المقترحات والبدائل التي تم تنفيذها بعد قرار غلق المستشفى العام بمدينة طور سيناء لأسباب فنية وهندسية لتلبية الخدمة الصحية للمواطنين مشيرًا أنه تم  تجهيز مركز طبي بطور سيناء لإجراء عمليات الغسيل الكلوي سيتم العمل به خلال أيام بالإضافة بالاستعانة بمستشفي أبو رديس وشرم الشيخ الدولي لإجراء الجراحات كحل مؤقت .

وناقش المحافظ تطوير ورفع كفاءة  بعض المنشآت بمدينة طور سيناء منها استراحه الدفاع المدني وفندق مجدولينا ومركز دعم المرأة ودار العاملين بطور سيناء. 

كما ناقش المحافظ تطوير وتفعيل ادارة الميكروفيلم، ووافق المجلس بصفة مبدئية على فرض مقابل تأدية خدمة بشكل رمزي أسوة ببعض المحافظات الأخري يتم دراسة قيمته ويناقش بجلس المجلس القادمة. 

كما ناقش المحافظ عرض الوحدات  المستقرة الخاصة بالتقنين وتخصيص الأراضي للجهات الحكومية.

واستمع لشرح المقترحات الخاصة  بإنشاء موقف سيارات الأجرة لخدمة رواد سوق بدر الحضاري بطور سيناء.

وناقش المحافظ موقف طلبات التصالح بكل مدينة من مدن المحافظة .

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