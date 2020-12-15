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أخبار العالم

بعد 6 أسابيع من إعلان فوزه بالرئاسة.. تهنئة متأخرة من الرئيس البرازيلي لـ بايدن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:31 م
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو"، اليوم الثلاثاء، تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بفوزه في انتخابات الرئاسة، في خطوة متأخرة.

وقال "بولسونارو"، إنه بعث بتهنئة لـ بايدن أعرب فيها عن "تمنياته الصادقة" بالفوز، مبديًا استعداده للعمل معه بشكل متزايد.
 
وبذلك يعد الرئيس البرازيلي، آخر رئيس في مجموعة العشرين، يبادر بتهنئة "بايدن" بعدما سبقه في ذلك نظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والمكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور.

وتأتي تهنئة بولسونارو بعد ما يقرب من ستة أسابيع من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات. 

وكان المجمع الانتخابي الأمريكي، أعلن اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي. 

وحصد جو بايدن على أصوات 302 من المجمع الانتخابي، بينما حصل ترامب على 232 فقط. 

ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشعب الأمريكي إلى طي صفحة الانتخابات الأمريكية والعمل على وحدة البلاد.

وطالب بايدن، الأمريكيين بإغلاق صفحة الانتخابات بمجرد تصديق المجمع الانتخابي على فوزه بمنصب رئيس البيت الأبيض.

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