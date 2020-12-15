ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الكبار بعين شمس: آداب وتربية وبنات أكثر الكليات مشاركة بمشروع محو الأمية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
حسام الفقي
أصدر مجلس جامعة عين شمس قرارًا برقم 36 بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد؛ كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها 250 جنيهًا نظير محو أمية شخص واحد. 

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لصدي البلد انه المركز يقوم بعدة دورات تنشيطية ونقوم  بقيام عدة دورات للطلاب الجدد ونشر لافتات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الطلاب على مشاركتهم بمشروع محو الأمية.

وأكد السعيد توفير كل السبل للطلاب والدارسين للقضاء علي الأمية في مصر وتحقيق رؤية 2030 موضحا أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات مشيرا الي ان كلية التربية والآداب والبنات هم الأكثر مساهمة بمشروع محو الأمية .

وأشار مدير مركز تعليم الكبار انه توجد 4 دورات في العام الواحد ويتم التدريس في أقرب مدرسة أو مسجد ومركز شباب للدراس تسهيلا للقضاء علي الظاهرة .

وأوضح  السعيد إلى ان  مجلس الجامعة برئاسة الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة قرر بمنح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.

وتابع  ان الجامعة  تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير مركز تعليم الكبار: دورات تدريبية للطلاب الجدد للمشاركة بمشروع محو الأمية

7 كليات بجامعة عين شمس تشارك فى مشروع محو الأمية

جامعة عين شمس تشارك بقوة في مشروع محو الأمية.. وكلية التربية تفتح 1600 فصل بالقاهرة الكبرى.. والطلاب يشيدون

عميد تربية نوعية عين شمس: انتظام التسجيل للالتحاق بدورات محو الأمية

آداب عين شمس: محو الأمية عمل إنساني وليس إجبارياً .. ونحفز الطلاب بمكافآت

جامعة عين شمس: استحداث برامج تعليمية جديدة تواكب سوق العمل.. تطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية.. نساعد الطلاب للتأهيل ببرنامج محو الأمية.. ودعم المشاركين بمكافآت وشهادات تقديرية

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت لهذا السبب

أمطار غزيرة غدا.. «الأرصاد» تعلن موعد نهاية موجة الطقس السيئ

عدسات لاصقة.. منة عرفة فى إطلالة جديدة بمكياج جريء.. شاهد

أمير مرتضى يستعين بـ رئيس الفيفا لإعادة مجلس الزمالك

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بنطاق 3 مراكز في البحيرة

طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني .. صورة تؤكد الخبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القردة معشوقة المصريين.. قصة السيارة فيات 1100

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة