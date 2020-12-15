تعليم الكبار بعين شمس: آداب وتربية وبنات أكثر الكليات مشاركة بمشروع محو الأمية

أصدر مجلس جامعة عين شمس قرارًا برقم 36 بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد؛ كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها 250 جنيهًا نظير محو أمية شخص واحد.





قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.





وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لصدي البلد انه المركز يقوم بعدة دورات تنشيطية ونقوم بقيام عدة دورات للطلاب الجدد ونشر لافتات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الطلاب على مشاركتهم بمشروع محو الأمية.





وأكد السعيد توفير كل السبل للطلاب والدارسين للقضاء علي الأمية في مصر وتحقيق رؤية 2030 موضحا أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات مشيرا الي ان كلية التربية والآداب والبنات هم الأكثر مساهمة بمشروع محو الأمية .





وأشار مدير مركز تعليم الكبار انه توجد 4 دورات في العام الواحد ويتم التدريس في أقرب مدرسة أو مسجد ومركز شباب للدراس تسهيلا للقضاء علي الظاهرة .





وأوضح السعيد إلى ان مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قرر بمنح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.

