هويدا دويدار تكتب: فعلنا المستحيل ليصير الممكن

كثير منا يلجأ إلى فرض رأيه على من حوله ونتخذ قرارات لم نكن نلجأ إليها إلا من واقع الإحساس بالمسؤولية، إذ أحيانا تدفعنا الظروف المحيطة إلى عمل ما هو فى نظر الأخرين مستحيل إلا أننا نفعل ما هو الأكثر ملائمة حسب تلك الظروف ونتحمل تبعة قراراتنا بمنتهى المسؤولية .

فنحن جميعا فى مصر منذ الفترة 2011 نعانى من قتل أبنائنا على الحدود المصرية من الجماعات التكفيرية التى أصبحت معلومة المصدر وأيضا معلومة التمويل فتهاجم أبنائنا لتعود مرة أخرى إلى جحورها كالفئران ...





فقد كان لا بد من ملاحقة تلك الجماعات والتصدى لها وغلق المنافذ التى تلجأ إليها وكان لا بد من دراسة الأماكن التى تحتوى على أنفاق تستخدمها تلك الجماعات للدخول أو الخروج من الحدود المصرية، فلكل منا طريقته فى حماية رعيته.





لذلك لجأت قيادات الدولة فى حصر الأنفاق التى كان من بينها حوالى 600منزل تقريبا كان لا بد من هدمها لعمل شريط حدودى فاصل أيضا.





ومن هنا كانت الوسائل الإعلامية الرخيصة بالمرصاد لتقويض مساعى الدولة فى تجفيف منابع الإرهاب وتقليب الرأى العالمى على مصر وكأنها حالة تهجير وهدم للمنازل متناسين أن شعبا بأكمله خلف قياداته فنحن جميعا نعانى فلم يعد هناك منزل لم يعان من فقد ابن من أبنائه فلم نجلس مكتوفى الأيدى ونحن نرى أبنائنا تتساقط كل يوم.





*(فمن يريد وطنا لا بد أن يقدم التضحيات)

إذ كان لا بد من فرض سيادة الدولة على تلك المنطقة الحدودية .. فهل كان من الممكن الخروج من تلك المرحلة دون تضحيات ؟؟

فالإجابة بالقطع لا لأننا جميعا دفعنا ثمنا غاليا.





وقد قامت الدولة بعمل كل ما تستطيع لتعويض أهالى تلك المناطق ولم تلتفت القيادات المصرية إلى المهاترات التى ملأت أسماع الكثيرين وانتقادات عدد من الدول لأنهم لم يعلموا مدى الأذى الذى طال وطن بكامله.



