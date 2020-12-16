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برلمان

نائب :" شغلك في قريتك" يوفر فرص عمل للشباب في الريف المصري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
النائب خالد مشهور،
النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية
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فريدة محمد

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، أن مشروع " شغلك في قريتك" الذي أطلقه اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى، وبالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط من شأنه أن يكون له دور في تنمية القري التي تقام فيها تلك المشروعات، خاصة أن استراتيجية الدولة في تنمية الريف المصري تستهدف دعم المشروعات المختلفة خاصة القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.

وقال مشهور فى بيان صحفى له إن هذا المشروع أو المبادرة جاء في سياق البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية من خلال تكليف  رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888 ) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية ، من أجل أن تجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى ويجدون فرصًا للعمل الشريف المنتج.  

وأكد النائب أن  قطاعات المشروعات الصغيرة فى أي دولة تساهم بنسبة 50% من حجم الاقتصاد، لذا وجدنا اهتماما رئاسيا وتوجها حكوميا خلال السنوات الماضية نحو المشروعات الصغيرة وأهميتها فى زيادة الناتج المحلى من الإجمالى وتأثيره فى زيادة معدل النمو، حيث إن تلك المشاريع تساهم في خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي وجودة الحياة بالنسبة لهم، خاصة أنه جرى بحث تجارب العديد من الدول الكبرى التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار على تنشيطه سواء من خلال الحوافز، أو تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منها أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
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