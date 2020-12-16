ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اتهام مديرة مدرسة بـ74 اعتداء جنسيا على الأطفال.. أول رد من أستراليا على تسليم معلمة إسرائيلية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
اتهام مديرة مدرسة
اتهام مديرة مدرسة بـ74 اعتداء جنسي على الأطفال
Advertisements
سمر صالح
رحب المدعي العام الأسترالي ، كريستيان بورتر، اليوم الأربعاء ، بخسارة مالكا لايفر، المعتدية المزعومة على الأطفال ، استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع تسليمها إلى أستراليا.

ووصف بورتر القرار بأنه "خطوة رئيسية يجب أن تمنح الضحايا المزعومين بعض الأمل".

وقال بورتر في بيان إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ، برفض استئناف لايفر، هو نبأ سار، خاصة بالنسبة للضحايا  في أستراليا".

وتواجه لايفر، وهي معلمة سابقة، اتهامات بالاعتداء جنسيا على عدد من طالباتها في مدرسة "أداس إسرائيل" في ملبورن.

وتواجه لايفر 52/ عاما/ وهي مواطنة إسرائيلية، 74 اتهاما بالاعتداء جنسيا على أطفال خلال الفترة من 2004 حتى 2008


وفرت لايفر إلى إسرائيل عام 2008 بعد اتهامات من جانب طالبات سابقات وتم إيقافها بعد ذلك. وهي تكافح عملية تسليمها من إسرائيل منذ .2014

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسنكورن الحكم أمس الثلاثاء، قائلا إنه يعتزم التوقيع على أمر التسليم "دون تأخير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها