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فن

شاهد.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بملابس رياضية من الجيم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة الجميلة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف  بإطلالة ناعمة بملابس رياضية من داخل إحدى صالات الجيم وعلقت قائلة : workout for today is done 
 
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:
قمر 
ملكة الجاذبية 
تجنني 

والمعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

 وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء. 

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".

وتألقت بإطلالات جميلة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، ودائمًا ما تشارك سلمى أبو ضيف صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمختلف الإطلالات الساحرة والأنيقة.

شاهد.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بملابس رياضية من الجيم
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