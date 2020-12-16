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هل يوجد سلالة جديدة من كورونا تنتشر أسرع؟ أستاذ مناعة يكشف الحقيقة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام، إنه من المبكر الحديث عن سلالة جديدة لـ فيروس كورونا المستجد، ويحتاج الأمر لدراسة طويلة قبل الخروج بمثل تلك النتائج، وان ما تداول في بريطانيا من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا لم يتم التأكد منه حتى الان، لافتة ان السلالة تكون ظهور نمط جيني من الفيروس مختلف وبخصائص جديدة خاصة به.

وتابعت الدكتورة سماح لطفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن التغيير في الطفرات الجينية لن تؤثر على اللقاحات المكتشفة لمواجهة كورونا، لكن قد يتم تحديثها، وحتى الآن لا توجد سلالات جديدة، معقبة: "مفروض ميبقاش في قلق لكن لازم يكون في وقاية".

وأشارت بأن الأدلة العلمية لم تشر حتى الآن عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل، معقبة: "انه الفيروس يحور نفسه هذه حاجة طبيعية جدا"، لافتة الي ان فيروس كورونا متكون من 30 الف حرف، منوهة ان هناك فرق كبير بين تغير السلالات والعزلات، وإن مصر بها 233 عزلة بينهم 14 طفرة، ولكن لا احد يستطيع ان يربط تلك الطفرات بضراوة الفيروس او سرعة انتشاره.

وأكدت أنه سبق أن أعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في المرحلة الثالثة من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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