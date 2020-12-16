الصحة العالمية تحذر من خطر كبير يهدد أوروبا في 2021

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من وجود خطر مرتفع لموجة ثالثة من كورونا في أوروبا بداية عام 2021.





وحثت الصحة العالمية الدول الأوروبية على أهمية ارتداء الكمامات خلال احتفالات عيد الميلاد هذا العام.





وقالت المنظمة في بيان: "هناك خطر كبير من حدوث مزيد من إصابات كورونا في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021".





وأضافت الصحة العالمية: "سنحتاج إلى العمل معا إذا أردنا النجاح في منعه ''





وأكدت المنظمة أن "ارتداء جميعع أفراد الأسر للكمامات يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع آمنين وأصحاء".





علنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تهدف إلى بدء التطعيمات ضد كوفيد-19 في "نفس اليوم'' في إشارة إلى "الوحدة".



