ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من خطر كبير يهدد أوروبا في 2021

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:29 م
الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من خطر كبير يهدد أوروبا في 2021
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من وجود خطر مرتفع لموجة ثالثة من كورونا في أوروبا بداية عام 2021. 

وحثت الصحة العالمية الدول الأوروبية على أهمية ارتداء الكمامات خلال احتفالات عيد الميلاد هذا العام.

وقالت المنظمة في بيان: "هناك خطر كبير من حدوث مزيد من إصابات كورونا في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021".

وأضافت الصحة العالمية: "سنحتاج إلى العمل معا إذا أردنا النجاح في منعه ''

وأكدت المنظمة أن "ارتداء جميعع أفراد الأسر للكمامات يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع آمنين وأصحاء".

علنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تهدف إلى بدء التطعيمات ضد كوفيد-19 في  "نفس اليوم'' في إشارة إلى "الوحدة".

وجاء بيانها أمام البرلمان الأوروبي في الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على الكتلة للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين بدأتا بالفعل في تلقيح الناس بلقاح صنع في الاتحاد الأوروبي بالاشتراك بين شركتي فايزر وبيونتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأولوية لكبار السن.. نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

مراسل صدى البلد في بلجيكا يزف بشرى سارة بخصوص مصل كورونا

فرنسا تتجاوز 2 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 50 ألف وفاة

خبير من منظمة الصحة يسافر إلى ووهان الصينية بسبب كورونا

عجوز بريطانية صاحبة 90 عاما تتلقى أول لقاح ضد كورونا..فيديو

ترشيحاتنا

التطعيم للجميع.. وزير الصحة السعودي يعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة

ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب مصر للشباب

داخل علبة سيجار.. العثور على قطعة خشبية منذ بناء الهرم الأكبر عمرها 5 آلاف عام

في عيد ميلاد سامح حسين.. لماذا رفضه أهل زوجته بالمرة الأولى؟

الأسطى نرمين: أولادى فخورين بيا.. وقادرة أعمل توازن بين العمل والمنزل

تركوها فى بالبرد دون رحمة..العثور على رضيعة بشارع في المحلة الكبرى..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مواصفات و سعر أودي 2021 Audi a..صور

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور