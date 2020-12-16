الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمكافأة التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الخامسة والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.
وهم :
، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|المؤهل
|1.
|زكريا محمود أحمد عبد العال
|الإسماعيلية
|دبلومة
|2.
|سعيد عبيد حسن سيد أحمد علي
|الإسماعيلية
|دبلومة
|3.
|محمد سعيد السيد الروبي
|الإسماعيلية
|دبلومة
|4.
|أحمد عبد الرحمن فهمي أمين
|أسوان
|دبلومة
|5.
|حسن محمد مصطفى
|أسوان
|دبلومة
|6.
|خالد أبو العلا أحمد علي
|أسوان
|دبلومة
|7.
|عبد الكريم حجاجي حماد محمد
|أسوان
|دبلومة
|8.
|محمد أحمد محمد السيد
|أسوان
|دبلومة
|9.
|محمد حسن احمد بيومي
|أسوان
|دبلومة
|10.
|محمد حسين أحمد حسين
|أسوان
|دبلومة
|11.
|محمد علي محمد الأمير
|أسوان
|دبلومة
|12.
|محمد محمود علي محمد
|أسوان
|دبلومة
|13.
|هاشم جمعة محمد علي خلاف
|أسوان
|دبلومة
|14.
|ياسين محمد علي ياسين
|أسوان
|دبلومة
|15.
|يوسف صدقي عبد الصادق النجار
|أسوان
|دبلومة
|16.
|أحمد محمد أحمد جاد
|أسيوط
|دبلومة
|17.
|عبد المهيمن محمد صادق حامد
|أسيوط
|دبلومة
|18.
|رجب محمدين علام
|أسيوط
|دبلومة
|19.
|حسن علي صالح سيد
|أسيوط
|دبلومة
|20.
|صلاح علي حسن أحمد
|أسيوط
|دبلومة
|21.
|محمد رمضان محمد حسانين
|أسيوط
|دبلومة
|22.
|محمد عبد المنعم سيد بدير
|أسيوط
|دبلومة
|23.
|محمود علي عبد الساتر
|أسيوط
|دبلومة
|24.
|يحي الفرغلي حسين
|أسيوط
|دبلومة
|25.
|حماده محمد احمد سليمان زايد
|البحيرة
|دبلومة
|26.
|رمضان بسيوني علي الكتامي
|البحيرة
|دبلومة
|27.
|السيد محمود حسن الشيشينى
|البحيرة
|دبلومة
|28.
|كمال عرفه السيد بسيوني حلاوة
|البحيرة
|دبلومة
|29.
|حسن سيد محمد
|بني سويف
|دبلومة
|30.
|حسين سعد حسين علي فراج
|بني سويف
|دبلومة
|31.
|ربيع محمد عبد الرحيم
|بني سويف
|دبلومة
|32.
|شعبان بكري محمد
|بني سويف
|دبلومة
|33.
|عبد الوهاب إسماعيل عبد العليم
|بني سويف
|دبلومة
|34.
|علي حسن عبد الله
|بني سويف
|دبلومة
|35.
|عمر محمد إبراهيم عبد الصمد
|بني سويف
|دبلومة
|36.
|عمرو محمد محمد عبد الغفار
|بني سويف
|دبلومة
|37.
|محمد حمدي محمود أحمد
|بني سويف
|دبلومة
|38.
|محمد سيد أحمد بكري سيد
|بني سويف
|دبلومة
|39.
|محمد عبد الغني محمد
|بني سويف
|دبلومة
|40.
|محمد علي عبد الجواد محمد
|بني سويف
|دبلومة
|41.
|محمد مبروك مرسي
|بني سويف
|دبلومة
|42.
|محمود أحمد أبو بكر فراج
|بني سويف
|دبلومة
|43.
|محمود عبد التواب محمد يونس
|بني سويف
|دبلومة
|44.
|عبد الرحمن محمود أحمد عبد الرحمن
|بور سعيد
|دبلومة
|45.
|حامد معوض حجازي
|الجيزة
|دبلومة
|46.
|فكري سيف النصر عبد المنعم منصور
|الجيزة
|دبلومة
|47.
|أحمد طه علي الدسوقي
|الدقهلية
|دبلومة
|48.
|محمد ربيع أبو العيش
|الدقهلية
|دبلومة
|49.
|مدحت محمود عبد اللطيف
|الدقهلية
|دبلومة
|50.
|مصطفى السيد يس عباس
|الدقهلية
|دبلومة
|51.
|خالد جابر محمد الديب
|دمياط
|دبلومة
|52.
|عبد الرحمن علي الهنداوي داود
|دمياط
|دبلومة
|53.
|عمرو عطية علي بلتاجي
|الديوان العام
|دبلومة
|54.
|أحمد صابر محمد عثمان
|سوهاج
|دبلومة
|55.
|أمين عبد الله امين عبد العال
|سوهاج
|دبلومة
|56.
|خالد سيد محمد محمود
|سوهاج
|دبلومة
|57.
|عامر درغام أحمد عبد الهال جوده
|سوهاج
|دبلومة
|58.
|علي عبد الكريم علي أحمد
|سوهاج
|دبلومة
|59.
|محمد محمود عبد اللطيف أحمد
|سوهاج
|دبلومة
|60.
|سمير أحمد السمان سليمان
|السويس
|دبلومة
|61.
|أشرف وفائي موسي محمود دياب
|الشرقية
|دبلومة
|62.
|أحمد عبد الجليل إبراهيم لاشين
|شمال سيناء
|دبلومة
|63.
|عبد الرحمن السيد عبد الرحمن محمد
|شمال سيناء
|دبلومة
|64.
|عنتر علي أحمد عبد العال
|شمال سيناء
|دبلومة
|65.
|عوض هاشم محمد عوض
|شمال سيناء
|دبلومة
|66.
|محمد الكيلاني محمد عبد العال
|شمال سيناء
|دبلومة
|67.
|محمد سلامة سيد حميد
|شمال سيناء
|دبلومة
|68.
|محمد عبد الغني علي مرسي
|شمال سيناء
|دبلومة
|69.
|محمد محمد عبد الحميد أحمد
|شمال سيناء
|دبلومة
|70.
|محمد علوي اليمني أحمد
|شمال سيناء
|دبلومة
|71.
|إبراهيم على شبل عبد العال
|الغربية
|دبلومة
|72.
|أحمد فوزي محمد عطية الشرقاوي
|الغربية
|دبلومة
|73.
|أحمد محمد علي بدران
|الغربية
|دبلومة
|74.
|الأمير محمد محمد عبد الرحمن فياض
|الغربية
|دبلومة
|75.
|إيهاب فراج أحمد زلط
|الغربية
|دبلومة
|76.
|حسام عبد الوهاب إبراهيم نجا
|الغربية
|دبلومة
|77.
|رضا أبو الفتوح عبد الفتاح الطحاوي
|الغربية
|دبلومة
|78.
|السيد جاد حسن شرف الدين
|الغربية
|دبلومة
|79.
|السيد حجاج السيد فتح الله
|الغربية
|دبلومة
|80.
|السيد طلبة السيد الكومي
|الغربية
|دبلومة
|81.
|طه محمود محمد حجاج
|الغربية
|دبلومة
|82.
|عادل فتوح رياض البربري
|الغربية
|دبلومة
|83.
|عبد السلام فرج عبد السلام بدران
|الغربية
|دبلومة
|84.
|عبد الفتاح قطب إبراهيم صالح
|الغربية
|دبلومة
|85.
|عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع
|الغربية
|دبلومة
|86.
|محمد موسى واصف حسين
|الغربية
|دبلومة
|87.
|محمد احمد رمضان عمارة
|الغربية
|دبلومة
|88.
|محمد السيد محمد السبحي
|الغربية
|دبلومة
|89.
|محمد عبد التواب عبد القادر زغلول
|الغربية
|دبلومة
|90.
|محمد علي محمد بركات
|الغربية
|دبلومة
|91.
|محمود السيد أحمد القناوي
|الغربية
|دبلومة
|92.
|محمود السيد محمد السبحي
|الغربية
|دبلومة
|93.
|محمود رضا عبد العزيز عبد الجواد
|الغربية
|دبلومة
|94.
|محمود رفعت إبراهيم نعمة
|الغربية
|دبلومة
|95.
|مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش
|الغربية
|دبلومة
|96.
|ياسين جابر جابر يونس
|الغربية
|دبلومة
|97.
|أبو بكر السيد محمد السيد
|الفيوم
|دبلومة
|98.
|سعد عبد الحكيم سعد عبد الحكيم
|الفيوم
|دبلومة
|99.
|إبراهيم محمد زاكي عبد اللطيف
|القاهرة
|دبلومة
|100.
|أحمد نور الدين علي المندوه عمر
|القاهرة
|دبلومة
|101.
|صبري مرعى هاشم
|القاهرة
|دبلومة
|102.
|طلعت علي عسران حسن
|القاهرة
|دبلومة
|103.
|عميد الدين هندي عبد النبي
|القاهرة
|دبلومة
|104.
|فتحي فرحات القطب منصور
|القاهرة
|دبلومة
|105.
|محمد السيد حسن عبد الرازق
|القاهرة
|دبلومة
|106.
|محمود محمد صلاح حفني عبد الوهاب
|القاهرة
|دبلومة
|107.
|إبراهيم أحمد عبد العزيز العزب
|القليوبية
|دبلومة
|108.
|جمال عبد العزيز محمود محمد نصر
|القليوبية
|دبلومة
|109.
|ايمن عبد الهادي مختار توفيق
|قنا
|دبلومة
|110.
|بهاء الدين منصور عبد الباقي
|قنا
|دبلومة
|111.
|خالد محمود حفني عبدالعال
|قنا
|دبلومة
|112.
|الطيري عبدالجبار مصطفى محمد
|قنا
|دبلومة
|113.
|علي محمود احمد حسن
|قنا
|دبلومة
|114.
|محمد اسماعيل جهلان
|قنا
|دبلومة
|115.
|محمد خليفه محمد سيد
|قنا
|دبلومة
|116.
|إبراهيم صابر إبراهيم
|كفر الشيخ
|دبلومة
|117.
|تامر عبد المنصف عبد الدايم النجار
|كفر الشيخ
|دبلومة
|118.
|خالد عبد السلام حسانين حسن
|كفر الشيخ
|دبلومة
|119.
|السعيد عبد اللطيف محمد علام
|كفر الشيخ
|دبلومة
|120.
|عصام رضا بدران محمد
|كفر الشيخ
|دبلومة
|121.
|مصطفى طلبة موسى إبراهيم
|كفر الشيخ
|دبلومة
|122.
|موسى عبد القادر موسى الهلاوى
|كفر الشيخ
|دبلومة
|123.
|يوسف إبراهيم السيد أبو سلامة
|كفر الشيخ
|دبلومة
|124.
|بلال يونس أحمد علي
|مطروح
|دبلومة
|125.
|عصام عبد المرضي حسن عز الدين
|المنوفية
|دبلومة
|126.
|إبراهيم محمد حسين سعد
|المنيا
|دبلومة
|127.
|أحمد شعراوي توفيق محمد
|المنيا
|دبلومة
|128.
|أحمد محمد صالح
|المنيا
|دبلومة
|129.
|خالد مختار محمد مصطفى
|المنيا
|دبلومة
|130.
|سيد علي أمين إسماعيل
|المنيا
|دبلومة
|131.
|عاطف عبد النعيم عبد الرحيم علي
|المنيا
|دبلومة
|132.
|عبد الله محمد فتح الباب حسن
|المنيا
|دبلومة
|133.
|محمود أحمد محمد سعيد
|المنيا
|دبلومة
|134.
|محمود ممدوح عبد الوهاب جاد
|المنيا
|دبلومة
|135.
|وحيد عبد الحميد حمودة
|الدقهلية
|دبلومة