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ديني

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمكافأة التميز العلمي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:48 م
الأوقاف تعلن عن أسماء
الأوقاف تعلن عن أسماء المرشحين لمكفأة التميز العلمي
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الخامسة والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.  

وهم :

، وهم :

مالاسمالمديريةالمؤهل
1.     زكريا محمود أحمد عبد العالالإسماعيليةدبلومة
2.     سعيد عبيد حسن سيد أحمد عليالإسماعيليةدبلومة
3.     محمد سعيد السيد الروبيالإسماعيليةدبلومة
4.     أحمد عبد الرحمن فهمي أمينأسواندبلومة
5.     حسن محمد مصطفىأسواندبلومة
6.     خالد أبو العلا أحمد عليأسواندبلومة
7.     عبد الكريم حجاجي حماد محمدأسواندبلومة
8.     محمد أحمد محمد السيدأسواندبلومة
9.     محمد حسن احمد بيوميأسواندبلومة
10.                محمد حسين أحمد حسينأسواندبلومة
11.                محمد علي محمد الأميرأسواندبلومة
12.                محمد محمود علي محمدأسواندبلومة
13.                هاشم جمعة محمد  علي خلافأسواندبلومة
14.                ياسين محمد علي ياسينأسواندبلومة
15.                يوسف صدقي عبد الصادق النجارأسواندبلومة
16.                أحمد محمد أحمد جادأسيوطدبلومة
17.                عبد المهيمن محمد صادق حامدأسيوطدبلومة
18.                رجب محمدين علامأسيوطدبلومة
19.                حسن علي صالح سيدأسيوطدبلومة
20.                صلاح علي حسن أحمدأسيوطدبلومة
21.                محمد رمضان محمد حسانينأسيوطدبلومة
22.                محمد عبد المنعم سيد بديرأسيوطدبلومة
23.                محمود علي عبد الساترأسيوطدبلومة
24.                يحي الفرغلي حسينأسيوطدبلومة
25.                حماده محمد احمد سليمان زايدالبحيرةدبلومة
26.                رمضان بسيوني علي الكتاميالبحيرةدبلومة
27.                السيد محمود حسن الشيشينىالبحيرةدبلومة
28.                كمال عرفه السيد بسيوني حلاوةالبحيرةدبلومة
29.                حسن سيد محمدبني سويفدبلومة
30.                حسين سعد حسين علي فراجبني سويفدبلومة
31.                ربيع محمد عبد الرحيمبني سويفدبلومة
32.                شعبان بكري محمدبني سويفدبلومة
33.                عبد الوهاب إسماعيل عبد العليمبني سويفدبلومة
34.                علي حسن عبد اللهبني سويفدبلومة
35.                عمر محمد إبراهيم عبد الصمدبني سويفدبلومة
36.                عمرو محمد محمد عبد الغفاربني سويفدبلومة
37.                محمد حمدي محمود أحمدبني سويفدبلومة
38.                محمد سيد أحمد بكري سيدبني سويفدبلومة
39.                محمد عبد الغني محمدبني سويفدبلومة
40.                محمد علي عبد الجواد محمدبني سويفدبلومة
41.                محمد مبروك مرسيبني سويفدبلومة
42.                محمود أحمد أبو بكر فراجبني سويفدبلومة
43.                محمود عبد التواب محمد يونسبني سويفدبلومة
44.                عبد الرحمن محمود أحمد عبد الرحمنبور سعيددبلومة
45.                حامد معوض حجازيالجيزةدبلومة
46.                فكري سيف النصر عبد المنعم منصورالجيزةدبلومة
47.                أحمد طه علي الدسوقيالدقهليةدبلومة
48.                محمد ربيع أبو العيشالدقهليةدبلومة
49.                مدحت محمود عبد اللطيفالدقهليةدبلومة
50.                مصطفى السيد يس عباسالدقهليةدبلومة
51.                خالد جابر محمد الديبدمياطدبلومة
52.                عبد الرحمن علي الهنداوي داوددمياطدبلومة
53.                عمرو عطية علي بلتاجيالديوان العامدبلومة
54.                أحمد صابر محمد عثمانسوهاجدبلومة
55.                أمين عبد الله امين عبد العالسوهاجدبلومة
56.                خالد سيد محمد محمودسوهاجدبلومة
57.                عامر درغام أحمد عبد الهال جودهسوهاجدبلومة
58.                علي عبد الكريم علي أحمدسوهاجدبلومة
59.                محمد محمود عبد اللطيف أحمدسوهاجدبلومة
60.                سمير أحمد السمان سليمانالسويسدبلومة
61.                أشرف وفائي موسي محمود ديابالشرقيةدبلومة
62.                أحمد عبد الجليل إبراهيم لاشينشمال سيناءدبلومة
63.                عبد الرحمن السيد عبد الرحمن محمدشمال سيناءدبلومة
64.                عنتر علي أحمد عبد العالشمال سيناءدبلومة
65.                عوض هاشم محمد عوضشمال سيناءدبلومة
66.                محمد الكيلاني محمد عبد العالشمال سيناءدبلومة
67.                محمد سلامة سيد حميدشمال سيناءدبلومة
68.                محمد عبد الغني علي مرسيشمال سيناءدبلومة
69.                محمد محمد عبد الحميد أحمدشمال سيناءدبلومة
70.                محمد علوي اليمني أحمدشمال سيناءدبلومة
71.                إبراهيم على شبل عبد العالالغربيةدبلومة
72.                أحمد فوزي محمد عطية الشرقاويالغربيةدبلومة
73.                أحمد محمد علي بدرانالغربيةدبلومة
74.                الأمير محمد محمد عبد الرحمن فياضالغربيةدبلومة
75.                إيهاب فراج أحمد زلطالغربيةدبلومة
76.                حسام عبد الوهاب إبراهيم نجاالغربيةدبلومة
77.                رضا أبو الفتوح عبد الفتاح الطحاويالغربيةدبلومة
78.                السيد جاد حسن شرف الدينالغربيةدبلومة
79.                السيد حجاج السيد فتح اللهالغربيةدبلومة
80.                السيد طلبة السيد الكوميالغربيةدبلومة
81.                طه محمود محمد حجاجالغربيةدبلومة
82.                عادل فتوح رياض البربريالغربيةدبلومة
83.                عبد السلام فرج عبد السلام بدرانالغربيةدبلومة
84.                عبد الفتاح قطب إبراهيم صالحالغربيةدبلومة
85.                عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرعالغربيةدبلومة
86.                محمد  موسى واصف حسينالغربيةدبلومة
87.                محمد احمد رمضان عمارةالغربيةدبلومة
88.                محمد السيد محمد السبحيالغربيةدبلومة
89.                محمد عبد التواب عبد القادر زغلولالغربيةدبلومة
90.                محمد علي  محمد بركاتالغربيةدبلومة
91.                محمود السيد أحمد القناويالغربيةدبلومة
92.                محمود السيد محمد السبحيالغربيةدبلومة
93.                محمود رضا عبد العزيز عبد الجوادالغربيةدبلومة
94.                محمود رفعت إبراهيم نعمةالغربيةدبلومة
95.                مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويشالغربيةدبلومة
96.                ياسين جابر جابر يونسالغربيةدبلومة
97.                أبو بكر السيد محمد السيدالفيومدبلومة
98.                سعد عبد الحكيم سعد عبد الحكيمالفيومدبلومة
99.                إبراهيم محمد زاكي عبد اللطيفالقاهرةدبلومة
100.           أحمد نور الدين علي المندوه عمرالقاهرةدبلومة
101.           صبري مرعى هاشمالقاهرةدبلومة
102.           طلعت علي عسران حسنالقاهرةدبلومة
103.           عميد الدين هندي عبد النبيالقاهرةدبلومة
104.           فتحي فرحات القطب منصورالقاهرةدبلومة
105.           محمد السيد حسن عبد الرازقالقاهرةدبلومة
106.           محمود محمد صلاح حفني عبد الوهابالقاهرةدبلومة
107.           إبراهيم أحمد عبد العزيز العزبالقليوبيةدبلومة
108.           جمال عبد العزيز محمود محمد نصرالقليوبيةدبلومة
109.           ايمن عبد الهادي مختار توفيققنادبلومة
110.           بهاء الدين منصور عبد الباقيقنادبلومة
111.           خالد محمود حفني عبدالعالقنادبلومة
112.           الطيري عبدالجبار مصطفى محمدقنادبلومة
113.           علي محمود احمد حسنقنادبلومة
114.           محمد اسماعيل جهلانقنادبلومة
115.           محمد خليفه محمد سيدقنادبلومة
116.           إبراهيم صابر إبراهيمكفر الشيخدبلومة
117.           تامر عبد المنصف عبد الدايم النجاركفر الشيخدبلومة
118.           خالد عبد السلام حسانين حسنكفر الشيخدبلومة
119.           السعيد عبد اللطيف محمد علامكفر الشيخدبلومة
120.           عصام رضا بدران محمدكفر الشيخدبلومة
121.           مصطفى طلبة موسى إبراهيمكفر الشيخدبلومة
122.           موسى عبد القادر موسى الهلاوىكفر الشيخدبلومة
123.           يوسف إبراهيم السيد أبو سلامةكفر الشيخدبلومة
124.           بلال يونس أحمد عليمطروحدبلومة
125.           عصام عبد المرضي حسن عز الدينالمنوفيةدبلومة
126.           إبراهيم محمد حسين سعدالمنيادبلومة
127.           أحمد شعراوي  توفيق محمدالمنيادبلومة
128.           أحمد محمد صالحالمنيادبلومة
129.           خالد مختار محمد مصطفىالمنيادبلومة
130.           سيد علي أمين إسماعيلالمنيادبلومة
131.           عاطف عبد النعيم عبد الرحيم عليالمنيادبلومة
132.           عبد الله محمد فتح الباب حسنالمنيادبلومة
133.           محمود أحمد محمد سعيدالمنيادبلومة
134.           محمود ممدوح عبد الوهاب جادالمنيادبلومة
135.           وحيد عبد الحميد حمودةالدقهليةدبلومة
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