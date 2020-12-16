الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمكافأة التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الخامسة والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.





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