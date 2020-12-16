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أخبار العالم

وصول أول شحنة من لقاح كورونا.. السعودية تعلن موعد بدء التطعيم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:21 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين، بوصول أول دفعة من اللقاح، أرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة". 

واضاف ربيعة، في كلمته بملتقى ميزانية 2021 السعودية، أن عملية التلقيح ستبدأ خلال 3 أيام، لمن سجلوا عن طريق تطبيق "صحتي" التابع للوزارة.

ووجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة رسالة عاجلة للجميع علي الأراضي السعودية "  المواطنين والمقيمين" بضرورة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه ستتم جدولة مواعيد لهم حال توافر اللقاحات والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة في أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021 حيث أشار الي انه بدأ منذ يوم أمس فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، موضحا أنه سجل في الساعات الأولى 100 ألف شخص.

وأكد وزير الصحة السعودي ان اللقاح سيتوافر بشكل مجاني للجميع حيث سيتم الأولية لمن يحتاجها وستكون الأولية لمن هم فوق 65 عاما كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة من غيرهم كما ستكون الأولية لمن لديهم أمراض مزمنة ومرضى المستشفيات والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين معربا عن حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.

وبشأن انتهاء جائحة (كورونا) توقع الربيعة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصون أن يكون الوقت المناسب لرفع الاحترازات.
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