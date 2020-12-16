نوال الزغبي تستعرض أنوثتها ببنطلون لامع .. شاهد









نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نوال الزغبي في الصورة مرتدية سترة باللون الاسود وبنطال لامع واعتمدت علي مكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر المنسدل على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة: "إذا كنت تريد أن تكون موثوقا ... # عشاء # بيت # نوال الزغبي # بيروت".





وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج : محمد المقهور.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، و يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم " أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".