متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق حظر كلي خلال هذه الفترة

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن التعامل الحكومى مع الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد كان بإجراءات استباقية للحدث، لافتا إلى أن اجتماع لجنة الأزمات اليوم الأربعاء انعقد لأسباب متعددة .









وأوضح "سعد" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن إصابات فيروس كورونا فى تزايد مع عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وهو الأمر الذى نتج عنه قرار رئاسة الوزراء بأن تكون عقوبة ارتداء الكمامة فى مترو الأنفاق، أو المصالح الحكومية ومخالفة الاجراءات الاحترازية بأثر فورى.









وأكد ان الحكومة المصرية بعيدة فى الوقت الحالى عن إجراءات الغلق الكلى أو الجزئى ، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد فقط على التطبيق الصارم لقرارات الإغلاق السارية بالفعل الخاصة بعدم اقامة الافراح فى قاعات الأفراح المغلقة ، مشيرا إلى أنه سيتم الغلق الفورى لأى قاعة تقيم أى مناسبات فرح أو عزاء فى القاعات المغلقة خاصة أن توجيهات رئاسة الوزراء أن تتم هذه المناسبات فى القاعات المفتوحة فقط .









ولفت إلى أن الغرامة المالية الخاصة بعدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية ومخالفة الاجراءات الاحترازية ستتم فى لحظتها مشيرا إلى أن الغرامة المالية لا تتجاوز 4 آلاف جنيه بعقوبة رادعة ، لافتا إلى أن هناك نسبة من المواطنين تلتزم بارتداء الكمامة خوفا على أنفسهم والمحيطين بهم.









وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تتوان مطلقا عن توفير المخصصات المالية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا والتى تقدر بمليار جنيه وسيتم توزيعه على المستشفيات الحكومية ، التعليم العالى لمساعدتها على جائحة فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية .









وتابع أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماعه اليوم أشارت إلى عدم الالتزام من بعض المواطنين ووجود بعض الخروقات الخاصة باقامة حفلات الزفاف ، وسرادقات العزاء فى الشارع ، ودور المناسبات .