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هاني الناظر يفجر مفاجأة عن انتقال كورونا عن طريق تدخين الشيشة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:30 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق
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البهى عمرو
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الشيشة إحدى وسائل انتقال فيروس كورونا، موضحًا انها فى الأساس مضرة بالصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن التدخين بصفة عامة يؤثر على الرئة، والفيروس يكون له تأثير على الرئة ولذلك الشيشة خطر.

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية بها قرارات قاسية، لكن صحة المواطن أهم من اى شئ، ومصر لم تدخل حتى الآن فى فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق التدخين والتنفس، وتناوب الشيشة بين شخصين أو أكثر.

وأكد أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء، ومن يقول إن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء يقول ذلك بناء على أشياء غير علمية وأوضح أن الحكومة تطالب بالتباعد لعدم انتقال الفيروس عبر الهواء.
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