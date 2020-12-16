سنة 1886.. قصة أول سيارة تم تصنيعها من مرسيدس



تعتبر شركة مرسيدس بنز الألمانية من أقدم وأفخر صانعات السيارات على مدار عقود عديدة .

قصة

ومن المعروف أن مرسيدس تتبنى مبدا التميز في كل موديلاتها فنادرا ماتجد سيارة تشبه الأخرى ،وسجل دايملر بينز، مؤسس شركة مرسيدس براءة اختراع كأول من صنع سيارة تعمل بالبترول سنة 1886، وبدأت السيارة في نزول الأسواق في 1901.



ويعود تسمية أول سيارة في العالم لمرسيدس بمرسيدس بنز إلى مرسيدس يلنيك ابنة إميل يلنيك الذي كان ينظم سباقات الشركة.



وكان يلنيك، يتفائل بشكل كبير باسم ابنته لذلك قرر تسمية سيارة السباق بهذا الاسم، ليصبح فيما بعد اسم أشهر وأفخم السيارات في العالم.



وبدأ دايملز بينز في تبني فكرة المحرك ذو الصمامين في أولى سياراته ، وعلى الرغم من اعتبار الكثيرين ان هذا الامر يعد مجازفة غير محسوبة إلا أنه أصر على القيام بها لينجح في النهاية من تصميم سيارة التي جاءت بنظام الدفع الخلفي في الاتجاه الأمامي وذلك لفضل قوة المحرك.





بالإضافة إلى استخدامه للعديد من المكونات مثل السلاسل الحديدة وبعض الأحزمة المطاطية، لتظهر السيارة بثلث إطارات وتحمل رقم 37435 لتسجل فيما بعد في سجلات براءة الاختراع تحت اسم كارل بنز.



وحتى هذه اللحظة توجد سيارة كارل بنز في المتاحف الألمانية توثيقًا لعبقرية المخترع الألماني الذي قرر تحدي الجميع وإظهار حلمة للنور ليصبح فيما بعد واحد من أشهر شركات السيارات العالمية.



