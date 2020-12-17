قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

اشتهرت حقبة التسعينيات ببداية انتشار الأغنية الشبابية وبدء اكتشاف وظهور مواهب فنية كثيرة، وكان ضمن هذه المواهب الفنان محمد فؤاد والذي تم اكتشافه على يد الفنان عزت أبو عوف في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن بداية مشواره الفني الحقيقي كانت عقب عام 1990 حيث وصوله إلى قمة نضجة الفني في إختياره للكلمات وأيضًا تطوره بشكل كبير في الأداء التمثيلي.





واتسمت أيضًا فترة التسعينيات بالتغيير الجذري في كيفية تصوير الفيديو كليب للأغاني حيث اعتمدت في هذا الوقت على التصوير بطريقة سينيمائية متميزة ليس هذا قط بل وعلى الأداء التمثيلي لمطرب الأغنية، وهنا تميز محمد فؤاد في الفيديوهات المصورة لكثير من أغنياته حيث ساعده في ذلك مشاركته في بطولة بعض الأفلام السينمائية.





ويعد كليب "هنساك" لمحمد فؤاد من أنجح الفيديوهات المصورة للأغاني في ذلك الحين، وشارك فؤاد دور البطولة في هذا الكليب سيارة ظهرت في معظم اللقطات وخطفت أنظار المشاهدين لأناقة هيكلها الخارجي وشكلها الكلاسيكي ولكن بطابع شبابي يواكب المواصفات العصرية في ذلك الحين، ولمعرفة بعض المعلومات عن تلك السيارة تابع السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج شركة فولكس فاجن بطراز يدعى Beetle موديل عام 1961، وتعد السيارة Beetle أول إصدارات الصانع الألماني الشهير حيث بدأ إنتاجها في العام 1938 بقرار من أدولف هتلر لإستخادمها كدعاية للنظام النازي، والتي سرعان ما أنتشرت حول العالم وحققت أكبر نسبة مبيعات حينها.





زودت السيارة فولكس Beetle موديل 1961 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات، وتحمل السيارة مفهوم الـ " كوبيه كابورليه" ثنائي الأبواب.



