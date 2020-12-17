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أخبار العالم

السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بعد قليل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود نوفل
زف« موقع العربية نت» أخبارا سارة لجميع المقيمين والمواطنين في السعودية حيث تبدأ المملكة في حملة التطعيم ضد كورونا بعد قليل. 


وكانت الدفعة الثانية من لقاح فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض. 

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وذكر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين، بوصول أول دفعة من اللقاح، أرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة". 

وبين ربيعة، في كلمته بملتقى ميزانية 2021 السعودية، أن عملية التلقيح ستبدأ خلال 3 أيام، لمن سجلوا عن طريق تطبيق "صحتي" التابع للوزارة.

ووجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة رسالة عاجلة للجميع علي الأراضي السعودية "  المواطنين والمقيمين" بضرورة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه ستتم جدولة مواعيد لهم حال توافر اللقاحات والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.



وأكد وزير الصحة السعودي ان اللقاح سيتوافر بشكل مجاني للجميع حيث الأولوية لمن يحتاجها وستكون الأولوية لمن هم فوق 65 عاما كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة من غيرهم كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة ومرضى المستشفيات والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين معربا عن حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.

وبشأن انتهاء جائحة (كورونا) توقع الربيعة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصون أن يكون الوقت المناسب لرفع الاحترازات.

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