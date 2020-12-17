تحرك عاجل من الحكومة السودانية ضد الاعتداءات الإثيوبية

تقدمت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد الأفريقية، ضد الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين.











وأعلن السودان، اليوم الخميس، أن الجيش يقوم بإرسال تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا؛ ويأتي ذلك في اعقاب مقتل عدد من جنوده.









وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، تعرض قوة تابعة له لكمين من ميليشيا إثيوبية مسلحة، داخل الأراضي السودانية.











وأكد الجيش السوداني في بيانه قدرته لحسم أي تحركات معادية داخل الحدود السودانية، مؤكدا عدم السماح لغزو الأراضي السودانية.











وأصدرت القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له دورية سودانية من قبل ميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين.











وقال البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية وحالة عدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين".











وأضاف: "هذا الأمر الذي اتخذت حياله القوات المسلحة عددا من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات".









وتابع البيان: "مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر2020 وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".











واختتم البيان قائلا: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة على حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى آخر جندي".









وأسفر الهجوم عن مقتل 4 عسكريين سودانيين، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.