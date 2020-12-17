خلال أيام.. إسرائيل تعلن موعد افتتاح سفارتها في الإمارات

حددت إسرائيل موعد افتتاح سفارتها في الإمارات إثر تطبيع العلاقات بينهما مؤخرًا.





وقال موقع "الخليج تايمز" نقلا عن وزارة الخارجية الاسرائيلية، إن إسرائيل ستفتتح سفارتها في الإمارات في الأسبوع الأول من شهر يناير.





وأوضح أن السفارة والقنصلية ستكونان "كبيرتان" نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والإمارات، مضيفا: "لا أستطيع أن أقول لك أن البعثات ستكون واحدة من الأكبر في العالم. لكن يمكنني القول أن سفارتنا وقنصليتنا في الامارات ستكون حقا كبيرة".





وأكد المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية للموقع :"نأمل أن يتم افتتاح السفارة بحلول نهاية ديسمبر أو في أول أسبوع من شهر يناير 2021 سوف تكون لنا سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي".





وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية أن السفارة:"قد تكون بحجم البعثات في واشنطن، لندن أو موسكو".





وقال المتحدث الاسرائيلي أن وفدًا حكوميًا اسرائيليًا كان في الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه.