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اقتصاد

استعدادا لتسليم الوحدات.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقة المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، بجولة تفقدية بمشروعات القاهرة الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والاستعدادات لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة مصر)، وقطع أراضى بيت الوطن بالتجمع الثالث.


واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع سكن مصر بغرب الجامعات بـ (148 عمارة)، حيث سيبدأ تسليم 94 عمارة بإجمالي 2256 وحدة سكنية بالمشروع بداية من شهر فبراير 2021.


واستكمل نائب رئيس الهيئة، جولته بالمرور على مشروع  دار مصر، المرحلة الثانية بـ 376 عمارة، حيث من المقرر تسليم 69 عمارة بإجمالي 1625 وحدة سكنية، اعتبارًا من شهر يناير 2021، كما تفقد مشروع  جنة، بـ 365 عمارة، حيث سيبدأ تسليم 63 عمارة بإجمالي 1512 وحدة سكنية يناير المقبل، وجارٍ التجهيز لطرح 87 عمارة أخرى بالمشروع.


وتابع  مسئولو وزارة الإسكان تطور الأعمال بالمشروعات السكنية، والبدء فى أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروعات وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها، وتم التأكيد على الاهتمام بتشطيب الوحدات والتنسيق العام للمشروع وأعمال الزراعة والصيانة للحفاظ على المجهود المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطنين.


كما تفقدوا قطع أراضى بيت الوطن بمنطقة امتداد النرجس، حيث يجرى تسليم 2600 قطعة أرض كاملة المرافق بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تأتى الزيارة فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.

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