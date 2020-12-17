الحكومة: تكويد الطرق والمنشآت.. وقاعدة بيانات للأصول المستغلة والمؤجرة في المحافظات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.





واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، موضحا في هذا السياق ملامح منظومة الامتحانات الرقمية للقطاع الطبي وغير الطبي، وكذلك ملامح مشروع الجامعات الرقمية.







وأشار وزير الاتصالات إلى مشروع إصدار تراخيص الثروة العقارية رقميا، والذي سيتم إطلاقه في محافظة الإسكندرية كنموذج تجريبى، حيث سيتم تكويد كافة الطرق والمنشآت، على أن يتوالى العمل على باقي المحافظات، كما تطرق إلى اللجان المعنية بتنفيذ المشروع وأعضاء كل لجنة.





في سياق آخر، شرح الوزير آلية عمل منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم تنقيح قاعدة بيانات الأصول المستغلة والمؤجرة في جميع المحافظات، كما تم الانتهاء من إدارة العقود، والتعديات والمخالفات، وتحصيل المديونيات، وجار استكمال المنظومة.





كما عرض الوزير موقف منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" والتي تستهدف تحقيق التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي، وبناء أرشيف موحد لجميع جهات التقاضي.







وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف تدريب كوادر متخصصة يمكن لها أن تنهض وتثري صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال الوزير: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة للتدريب في الأمن السيبراني، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتوا بكندا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وقامت الوزارة بإطلاق حملة إعلامية موسعة بعد توقيع مذكرات التفاهم.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم قبول 390 من المتقدمين في مجالات: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية، وغيرها.





كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة "مستقبلنا رقمي"، موضحا أن عدد الخريجين من المبادرة حتى نوفمبر الماضي بلغ 10 آلاف خريج في المستوى الأول، بنسبة 200% من المستهدف، وفي المستوى الثاني 2400 خريج، وفي المستوى الثالث 733 خريجا، مضيفا أنه تمت زيادة عدد المتقدمين بنسب تزيد على ١٠٠٪ حاليًا مقارنة بالأعداد المتقدمة عند إطلاق المبادرة في يوليو الماضي.



