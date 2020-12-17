تجديد حبس المتهمة بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم حبس طالبة جامعية 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير حجوزات سياحية بأسعار منخفضة.

















وكشف التحقيقات قيام المتهمة بإنشاء 3 صفحات على فيس بوك فى شبرا الخيمة للنصب على المواطنين بعمل حجوزات وهمية لهم في فنادق كبرى داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء عدد 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكى كدفعة لجدية الحجز.









تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصل فريق البحث الى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع " طالبة جامعية لها معلومات جنائية " سبق اتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.









وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء 3 صفحات وهمية تقوم بإدارتها كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمه ومحول عليه المبالغ المالية المتحصل عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التى تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.









من ناحية اخرى نجحت قوات الحماية المدنية فى القليوبية في السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سلامة الخولي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق بشقة سكنية، وأُخطرت قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق.









وبسؤال صاحب المنزل أكد أن الشقة غير مأهولة بالسكان وأن سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد سبب الحريق والاستعلام عن صاحب الشقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.