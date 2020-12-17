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حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:00 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
نجحت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سلامة الخولي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق بشقة سكنية، وأُخطرت قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق.


وبسؤال صاحب المنزل أكد أن الشقة غير مأهولة بالسكان وأن سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد سبب الحريق والاستعلام عن صاحب الشقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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