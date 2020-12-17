وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه في يوم واحد

تبحث الفتيات على وصفات هندية لـ تطويل الشعر وتكثيفه في أقل وقت ممكن، فالهند معروفة بوصفاتها وتركيبتها السحرية في العناية بالشعر، فهن متميزات بالشعر الطويل الذي يخطف الأنظار، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي وصفات هندية للعناية بالشعر بجميع أنواعه، وفقا لموقع "بولد سكاي الهندي".









وصفات هندية لتطويل الشعر في يوم واحد

تحتاج الكثير من الفتيات إلى تطويل الشعر القصير مثل النجمات الهنود في المسلسلات، وذلك يمكن الحصول عليه بالوصفات التالية.









وصفة البيض

البيض أفضل معزز لنمو الشعر ويعمل على تطويله بطريقة ملحوظة، بياض البيض غني بالبروتينات والكبريت التي تساعد على تحفيز نمو الشعر ومحاربة تساقط الشعر



المكونات 1 بياض بيضة. 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون. 1 ملعقة صغيرة عسل.



طريقة الاستخدام 1- افصلي بياض البيض. 2- أضيفي زيت الزيتون والعسل وتخلط جيدا. 3- ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك. 4- انتظري 20 دقيقة قبل شطف شعرك بشامبو خفيف.





وصفات هندية لتطويل الشعر وتنعيمه

الأفوكادو

يتغلغل فيتامين E الموجود في الأفوكادو بسهولة في الجذور ويحفز نمو الشعر مع إضافة لمعان ورطوبة إلى خصلاتك، كما أنه غني بالبيوتين - فيتامين يعزز نمو الشعر بشكل لا مثيل له.









المكونات

1 ثمرة أفوكادو.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ليمون.









طريقة الاستخدام

1- ضعي الأفوكادو في وعاء واستخدميه لهرسه حتى يصبح معجونًا ناعمًا.

2- نضيف زيت الزيتون إليها ونخلطها جيدًا.

3- اعصري الليمون في الخليط واخلطي كل شيء.

4- ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

5- اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه باستخدام شامبو خفيف.









- أعشاب هندية لتطويل الشعر

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر أحد مضادات الأكسدة الرائعة، وله قدرة رائعة على إزالة الجذور الحرة مما يجعله حلًا فعالًا لمشكلة تساقط الشعر

كما أنه يساعد في تقليل DTH (ثنائي هيدروتستوستيرون) - أحد أسباب تساقط الشعر ، بصرف النظر عن ذلك، فهو يقوي شعرك ويحارب قشرة الرأس وحكة فروة الرأس أيضًا.









اقرأ ايضا:









المكونات

2-3 أكياس شاي أخضر.

1-2 كوب من الماء الساخن (حسب طول شعرك).





طريقة الاستخدام

1- قومي بغلي الشاي الأخضر باستخدام أكياس الشاي.

2- اتركيه ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

3- اشطفي فروة رأسك وشعرك بالشاي الأخضر وقومي بتدليك فروة رأسك برفق.

4- اتركيه لمدة 20 دقيقة أخرى قبل شطف شعرك جيدًا.









عشبة الأملا تم استخدام Amla أو عنب الثعلب الهندي لتعزيز نمو الشعر وصحته، إنه غني بفيتامين C الذي يحفز بصيلات الشعر بشكل فعال لمحاربة تساقط الشعر.



المكونات 1 ملعقة كبيرة مسحوق أملا . 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة الاستخدام 1- خذي مسحوق amla. 2- يُضاف عصير الليمون إلى مسحوق amla ويُمزج جيدًا لصنع عجينة. 3- ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك. 4- اتركيه لمدة ساعة تقريبًا. 5- اشطفيه جيدًا لاحقًا واغسلي شعرك بشامبو خفيف.



بذور الحلبة يمكن لبذور الحلبة أن تفعل أكثر من مجرد إضافة إلى القيمة الغذائية لطعامك، تمتلئ بذور الحلبة بحمض النيكوتينيك والبروتينات التي لا تمنع تساقط الشعر فحسب، بل تعالج أيضًا قشرة الرأس وتخفيف الشعر.



المكونات 2 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة. وعاء من الماء.



طريقة الاستخدام 1- نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل. 2- في الصباح، صفي البذور واطحنيها في الخلاط لعمل عجينة. 3- ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلاه على فروة رأسك وشعرك. 4- اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو خفيف.



خلطات هندية لتطويل الشعر بالبصل