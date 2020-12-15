أسباب خفية لتساقط الشعر ..تعرفي عليها

تساقط الشعر مشكلة شائعة بين الجنسين، تتفاقم مع التقدم في العمر إذا لم يُلتفت باكرًا لعلاجها، قد تصل إلى الصلع في بعض الحالات المتأخرة، لذلك لا تستهن إذا وجدت خصلات شعرك تتساقط على الأرض في غرفتك أو فوق مخدة النوم.



وتعاني حوالي من 60 إلى 70% من الفتيات، من مشكلة تساقط الشعر لأسباب مختلفة، قد تكون وراثية أو لأسباب مرضية نتيجة نقص الحديد في الجسم أو وجود بؤرة صديدية في الأسنان أو المسالك البولية أو في أى مكان في الجسم، كل هذه الأمور تساعد وتحفز على تساقط الشعر.



وبعيدًا عن الوصفات الطبيعية التي يتم تطبيقها على الشعر من الخارج، الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، السلوكيات الخاطئة التي تسبب تساقط الشعر، وأكلات تحفز نموه من جديد

سلوكيات خطأ عليكِ التوقف عنها لصحة شعرك:



-التوقف عن عمل البروتين والكيرياتين وغيره من مركبات فرد الشعر



-التوقف عن وضع عدد كبير من طبقات الحجاب



-استبعاد أقمشة حجاب الشيفون الصناعي



-استشوار الشعر بعد ساعة من الاستحمام وبعد الحرارة عن جذور الشعر



أكلات تساعد على نمو الشعر من جديد:



(الجرجير والسبانخ النيّة وأوراق الملوخية والبنجر والتفاح والفلفل الأحمر والكبدة بأنواعها والعسل الأسود)