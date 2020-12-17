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أخبار العالم

لبنان.. تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:06 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
قرر الإدعاء العام اللبناني، اليوم الخميس، تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لمدة 10 أيام.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، علّق المدعي العام في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته لمدة 10 أيام، بعد طعون قانونية على سلطته من نفس المسؤولين البارزين، الذين وجه لهم اتهامات بالإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رفض الخضوع لاستجواب القاضي فادي صوان في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.

وقال المصدر الرسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن المحقق العدلي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه الاثنين الماضي، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. 

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
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