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أخبار العالم

مسئول لبناني يحمل مسئولية انفجار المرفأ للرئيس عون.. ويحذر من فتنة طائفية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:52 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
اتهم رئيس تيار المردة في لبنان، سليمان فرنجية، الأجهزة الأمنية بالمسئولية الأولى والأخيرة عن انفجار مرفأ بيروت.


وقال فرنجية في تصريحات لقناة "mtv" اللبنانية، إن الوصول إلى العدالة يجب عن طريق التفتيش على من أدخل باخرة نترات الأمونيوم ومن أشرف عليها ومن وضعها في العنبر وكيف وضعت الأسهم النارية معها.


وأضاف: "إذا أرادوا محاسبة المسئولين السياسيين في ملف انفجار مرفأ بيروت، فلا بد من استدعاء كل رؤساء الحكومة ووزراء العدل والأشغال والمالية"، لافتا إلى أن وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس سيذهب الى التحقيق.


وأوضح أن فنيانوس لم يبلغه بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، لافتا إلى أنه يحمل المسئولية إلى الرئيس ميشال عون، لأنه رجل عسكري ويعلم خطورة هذه المواد.


وتساءل عن السبب في أنه لم يطلب من وزير الأشغال ضرورة إزالة هذه المادة من المرفأ.


وأكد فرنجية أن أكبر حليف للفوضى هي الدولة التي لا تلبي طموح الشباب، مشيرًا إلى أن التحريض الداخلي خلق جوًا من الحقد شبيها بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية.


وحذر الشباب من حدوث فتنة طائفية ستغير كل الموازين، مؤكدا أن طرح الفيدرالية في لبنان هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان.


ولفت إلى أن حزب الله ليس له دور كما يظهر في الإعلام في موضوع المرفأ ونترات الأمونيوم.
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