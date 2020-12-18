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تعليم

زراعة عين شمس تدعو الطلاب لسرعة دفع المصروفات إلكترونيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عميد زراعة عين شمس لـ صدي البلد ان الخزينة تقتصر علي تحصيل المبالغ الصغيرة والمتعلقة بخدمات الدراسات العليا ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الدكتور احمد الي سرعة دفع المصروفات من خلال منظومة الدفع الألكترونى لجميع طلاب البرامج العربى وطلاب البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية.
الدخول على موقع الجامعة . https://ums.asu.edu.eg
يرجى كتابة الرقم القومى الموجود فى البطاقة أو شهادة الميلاد أو رقم جواز السفر للوافدين 
يرجى تغيير الباسورد عند الدخول لاول مرة  ولا تقل عن ثمانية حروف وارقام واستخدام رمز مميز (@- #) .

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