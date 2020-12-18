بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق , تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب أحمد عبد " سهلة اهي
جبل
ابو الفتوح / علاء / الونش / حازم
طارق / ساسي
اوباما
زيزو / بن شرقي
مصطفى
ده التشكيل الطبيعي دلوقتي و معاك أوراق بديلة و ناس لسه بتجهز احسن من اي فرقة في الدوري فالطبيعي الصح يتعمل و كل واحد يلعب في مركزه و الله و الله مفيش فرقة متكاملة زينا .. ".
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سهلة اهي 🤝— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 17, 2020
جبل
ابو الفتوح / علاء / الونش / حازم
طارق / ساسي
اوباما
زيزو / بن شرقي
مصطفي
ده التشكيل الطبيعي دلوقتي و معاك اوراق بديلة و ناس لسة بتجهز احسن من اي فرقة في الدوري فالطبيعي الصح يتعمل و كل واحد يلعب في مركزه و الله و الله مفيش فرقة متكاملة زينا ..