بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق , تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".





وكتب أحمد عبد " سهلة اهي

جبل

ابو الفتوح / علاء / الونش / حازم

طارق / ساسي

اوباما

زيزو / بن شرقي

مصطفى

ده التشكيل الطبيعي دلوقتي و معاك أوراق بديلة و ناس لسه بتجهز احسن من اي فرقة في الدوري فالطبيعي الصح يتعمل و كل واحد يلعب في مركزه و الله و الله مفيش فرقة متكاملة زينا .. ".









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علق أ حمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك امام بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "‏أحداد لاعيب كويس لسه راجع من إعارة لازم يخش التشكيل الاساسي واحدة واحدة علشان مايتحرقش ويفقد الثقة في نفسه.. معانا اتنين نمرة ١٠ جامدين شيكا وأوباما نقسم الماتش بينهم ويبقى معانا احداد واوناجم بره.. بيراميدز عندهم مشكلة بدنية كبيرة بعد الدقيقة ٧٠!! كان نفسنا نكسب بس الحمد لله".