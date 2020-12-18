بايدن يعتزم تعيين وزيرة للداخلية من السكان الأصليين

أفادت وسائل إعلام أميركية يوم أمس الخميس أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم تسليم النائبة المتحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد ديب هالاند حقيبة الداخلية، الوزارة الكبيرة المسؤولة خصوصًا عن الموارد الطبيعية، في خطوة من شأنها ترسيخ التنوّع الذي يريد الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة إضفاءه على إدارته المقبلة.





وإذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستصبح هالاند (60 عامًا) أول امرأة من الهنود الأميركيين الأصليين تتولّى منصبًا رفيعًا في الإدارة الرئاسية.





وهالاند المنحدّرة من قبيلة «لاغونا بويبلو» التي تقع أراضيها في ولاية نيو مكسيكو، ستتولّى وزارة تدير خصوصًا الموارد الطبيعية الهائلة للأراضي الاتّحادية، مثل المتنزّهات الوطنية والمحميّات الهندية.





وستكون هذه الوزيرة مسؤولة أيضًا عن تنفيذ أجندة بايدن الطموحة في مجال مكافحة التغيّر المناخي، لا سيّما وأنّه وعد بعدم منح تراخيص للتنقيب عن النفط أو الغاز بعد الآن في الأراضي الاتّحادية.



