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توك شو

كارمن سليمان تبدع وتفاجئ أبلة فاهيتا بغناء أغنية هنيدي .. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
ابلة فاهيتا و كارمن
ابلة فاهيتا و كارمن سليمان
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قسم التوك شو
فاجأت المطربة كارمن سليمان الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا والمشاهدين بتقديم أغنية هندي شهيرة، بأداء رائع.

وتفاعلت أبلة فاهيتا والجمهور مع كارمن سليمان بسبب ابداع المطربة في الغناء، مع الرقصات الهندية، قائلة "ورجعنلكم تاني مع المهراجة كارمن سليمان". 

قدمت الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا نصيحة للسيدات الأرامل عن طريق ضيفتها المطربة كارمن سليمان، حتى لا يقعن فريسة للذئاب الإلكترونية.

وطالبت أبلة فاهيتا من كارمن سليمان غناء  أغنية بعنوان "خبطني بوك فوت له" بمثابة تحذير للفتيات والسيدات من شباب السوشيال ميديا، قائلة "نصيحة للأرامل علشان ميقعوش مع الذئاب الإلكترونية".

وكشفت الفنانة كارمن سليمان خلال لقائها مع ابلة فاهيتا على قناة  "ON" عن حياتها الشخصية والفنية، وعلاقتها بالسوشيال ميديا، مؤكدة أن علاقتها بالسوشيال ميديا جيدة وتتفاعل مع الجمهور . 

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