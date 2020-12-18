ندب المعمل الجنائي لفحص حريق جراج مصنع كرتون بشبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائى لفحص حادث اندلاع حريق فى جراج مصنع كرتون وتحديد أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر باقى اجزاء المصنع بالنيران واندلاع الحريق.









وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب داخل جراج مصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى الرافعى سابقا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين أن الحريق اندلع فى جراج المصنع على مساحة 200متر وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد جدد حبس طالبة جامعية 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير حجوزات سياحية بأسعار منخفضة.





وكشف التحقيقات قيام المتهمة بإنشاء 3 صفحات على فيس بوك فى شبرا الخيمة للنصب على المواطنين بعمل حجوزات وهمية لهم في فنادق كبرى داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز.





تلقى مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء عدد 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكى كدفعة لجدية الحجز.





تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصل فريق البحث الى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع " طالبة جامعية لها معلومات جنائية " سبق اتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء 3 صفحات وهمية تقوم بإدارتها كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمة ومحول عليه المبالغ المالية المتحصل عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التى تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.