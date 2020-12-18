مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه بثقافة البحر الأحمر

يفتقد الكثير إلى ثقافة ترشيد المياه والحفاظ عليها، لذا أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة أونلاين بعنوان "مفهوم الأمن المائى وكيفية تحقيقه" والتي أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا وحاضرها محمد حامد، موضحا أن مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه يعني حماية الموارد المائية المتاحة لأي دولة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها واستخدامها وفقا للمتطلبات والأولويات الوطنية والقومية، كما أوضح أهم الوسائل التي تمكننا من ترشيد استهلاك المياه.
نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين عن ثقافة قبول الاخر ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحا كيف علمنا الإسلام أن نحترم ونتقبل آراء الأخرين، فقد كان تعامل رسولنا الكريم مع مشركي مكة ومع اليهود في المدينة أكبر دليل علي دعوة الإسلام لقبول الآخر وإحترام المخالفين في الرأي والعقيدة.
إستمرت سلسلة ورشة الحكي "من معالم مصرية" والتي يبثها قصر ثقافة أبو رماد أونلاين لمحمد رمضان، حيث تم الحديث عن جامع عمرو بن العاص وأنه أول جامع بني في مصر عام 21 هجرية / 641 ميلادية، بناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعد الجامع أول جامعة إسلامية في مصر وأفريقيا، حيث كان يتم فيه تعليم علوم اللغة العربية وتعاليم الإسلام، ومن أشهر الخطباء به الإمام الشافعي والليث بن سعد وأبو طاهر السلفي والعز بن عبدالسلام ومحمد الغزالي وغيرهم .
نظم بيت ثقافة القصير عروض أفلام بالفيديو برجكتور عن المدن الجديدة، حيث تم عرض فيلم عن "العاصمة الإدارية الجديدة" والذي يوضح الهدف من المشروع لكي تكون مدينه إدارية وإقتصادية جديدة قادرة على جذب الإستثمار، ويكون موقعها في إقليم القاهرة الكبرى وهذا علي التمدد العمراني وتخفيف الكثافة في العاصمة الموجودة حاليا، كما تم عرض فيلم عن "مدينة العلمين الجديدة مستقبل مصر" فهي أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، حيث يعد مشروع المدينة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الإستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية، فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.