مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه بثقافة البحر الأحمر

يفتقد الكثير إلى ثقافة ترشيد المياه والحفاظ عليها، لذا أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة أونلاين بعنوان "مفهوم الأمن المائى وكيفية تحقيقه" والتي أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا وحاضرها محمد حامد، موضحا أن مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه يعني حماية الموارد المائية المتاحة لأي دولة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها واستخدامها وفقا للمتطلبات والأولويات الوطنية والقومية، كما أوضح أهم الوسائل التي تمكننا من ترشيد استهلاك المياه.





نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين عن ثقافة قبول الاخر ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحا كيف علمنا الإسلام أن نحترم ونتقبل آراء الأخرين، فقد كان تعامل رسولنا الكريم مع مشركي مكة ومع اليهود في المدينة أكبر دليل علي دعوة الإسلام لقبول الآخر وإحترام المخالفين في الرأي والعقيدة.





إستمرت سلسلة ورشة الحكي "من معالم مصرية" والتي يبثها قصر ثقافة أبو رماد أونلاين لمحمد رمضان، حيث تم الحديث عن جامع عمرو بن العاص وأنه أول جامع بني في مصر عام 21 هجرية / 641 ميلادية، بناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعد الجامع أول جامعة إسلامية في مصر وأفريقيا، حيث كان يتم فيه تعليم علوم اللغة العربية وتعاليم الإسلام، ومن أشهر الخطباء به الإمام الشافعي والليث بن سعد وأبو طاهر السلفي والعز بن عبدالسلام ومحمد الغزالي وغيرهم .



