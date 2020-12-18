ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يفتقد الكثير إلى ثقافة ترشيد المياه والحفاظ عليها، لذا أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة أونلاين بعنوان "مفهوم الأمن المائى وكيفية تحقيقه" والتي أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا وحاضرها محمد حامد، موضحا أن مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه يعني حماية الموارد المائية المتاحة لأي دولة من التهديدات الخارجية، وضمان استمرارها واستخدامها وفقا للمتطلبات والأولويات الوطنية والقومية، كما أوضح أهم الوسائل التي تمكننا من ترشيد استهلاك المياه. 

نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين عن ثقافة قبول الاخر ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحا كيف علمنا الإسلام أن نحترم ونتقبل آراء الأخرين، فقد كان تعامل رسولنا الكريم مع مشركي مكة ومع اليهود في المدينة أكبر دليل علي دعوة الإسلام لقبول الآخر وإحترام المخالفين في الرأي والعقيدة. 

إستمرت سلسلة ورشة الحكي "من معالم مصرية" والتي يبثها قصر ثقافة أبو رماد أونلاين لمحمد رمضان، حيث تم الحديث عن جامع عمرو بن العاص وأنه أول جامع بني في مصر عام 21 هجرية / 641 ميلادية، بناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعد الجامع أول جامعة إسلامية في مصر وأفريقيا، حيث كان يتم فيه تعليم علوم اللغة العربية وتعاليم الإسلام، ومن أشهر الخطباء به الإمام الشافعي والليث بن سعد وأبو طاهر السلفي والعز بن عبدالسلام ومحمد الغزالي وغيرهم .

نظم بيت ثقافة القصير عروض أفلام بالفيديو برجكتور عن المدن الجديدة، حيث تم عرض فيلم عن "العاصمة الإدارية الجديدة" والذي يوضح الهدف من المشروع لكي تكون مدينه إدارية وإقتصادية جديدة قادرة على جذب الإستثمار، ويكون موقعها في إقليم القاهرة الكبرى وهذا علي التمدد العمراني وتخفيف الكثافة في العاصمة الموجودة حاليا، كما تم عرض فيلم عن "مدينة العلمين الجديدة مستقبل مصر" فهي أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، حيث يعد مشروع المدينة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الإستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية، فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحديات الحركة الثقافية في المجتمع الإسلامي بثقافة الأقصر

الطاقة المتجددة مستقبل مصر بثقافة الأقصر

تاريخ الأدب وتطوره بثقافة الإسكندرية

فخار ومحاضرات وحكي.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع البحر الأحمر

التفكير السلبي والتفكير الإيجابي.. ندوة فى ثقافة بني سويف

التطرف وأزمة الوعى عند الشباب.. محاضرة في قصر ثقافة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

قبالة إقليم أمهرة.. الجيش السوداني يؤمن المنطقة الحدودية مع إثيوبيا بإشراف البرهان

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-12-2020

الليلة .. الأهلي يواجه "زعيم الفلاحين" غزل المحلة بدون موسيماني بحثا عن الصدارة

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل لقاء الليلة

بلا شفقة .. جد وجدة يهملان حفيدهما ويموت محترقا .. صور

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك