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حوادث

ضبط ٦ متهمين خطفوا مسنا بالدقهلية.. نجله استولى على 12 مليون جنيه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:32 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على  6 متهمين خطفوا مسن انتقاما من نجله استولى على 12 مليون جنيه منهم بزعم استثمارها بالدقهلية .

تلقى قسم أول المنصورة بلاغا من موظف بالمعاش"71 سنة  مقيم ببندر طلخا" بتلقيه إتصال هاتفى

من مجهول ابلغه خلاله بقيامه بإختطاف شقيقه 84 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه فىقضيتى "نصب , إستيلاء"  وذلك لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور   حاصل على بكالوريوس ويعمل بدولة الإمارات منذ حوالى عام لله معلومات جنائيه  " بالإستيلاء على مبلغ12مليون جنيه منه وبعض التُجار "مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بدمياط" لإستثمارهافى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يفى بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ .


و توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة ستة متهمين تاجرين وعامل وثلاثه موظفين .


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بالقرب من قرية الوكالةدائرةمركز شربين.


وأمكن ضبطهم عدا احدهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بإتفاقهم على إختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالإستيلاء منهم على مبالع مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 



                                   

 
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