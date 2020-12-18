القصة الكاملة وراء إلغاء مباراة منتخب مصر وتونس

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا إلغاء مباراة منتخب الشباب مع تونس، بالجولة الثانية بالبطولة.

ولم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل "كوكا" واستبعاده من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة ١٦ لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر ١٤ لاعبا لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود ١٥ لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا وذلك وفق بيان اتحاد كرة القدم .

وأوضحت القناة أن المسحة التى أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جاءت سلبية لـ 15 لاعبا إلا أن المسحة التى أجراها الاتحاد التونسي لكرة القدم أثبتت إصابة اللاعب حمزة علاء.

وأوضحت القناة أن المسحة التى أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جاءت سلبية لـ 15 لاعبا إلا أن المسحة التى أجراها الاتحاد التونسي لكرة القدم أثبتت إصابة اللاعب حمزة علاء.

وأوضح جمال محمد علي أن سبب إلغاء المباراة هو تأخر ورق أحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الوطني الذي يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكمل القائمة المكونة من 15 لاعبا.

وأوضح جمال محمد علي أن سبب إلغاء المباراة هو تأخر ورق أحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الوطني الذي يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكمل القائمة المكونة من 15 لاعبا.

كما أعلن جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إلغاء مباراة تونس، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرا، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا.





وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة تونس الوطنية: "مسحة الكاف أثبتت سلبية 15 لاعبا في صفوف منتخب مصر، لكننا فوجئنا بتأجيل نزول المنتخب إلى أرض الملعب بداعي إصابة لاعب لدينا بفيروس كورونا، وعدم اكتمال العدد القانوني لخوض اللقاء".



