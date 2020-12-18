ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي مجموعة من الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

واستمع الوزير إلى رئيس لجنة المتطوعين حول توزيعهم على جميع الصالات المغطاة المقرر استضافة منافسات مونديال اليد بها، من حيث مجموعات المراسم والاستقبال، والمدرجات، ودخول الصالات، والإقامة، والانتقالات، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، وغيرها من المجموعات. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وتحقيق النجاح لها في ظل تحديات فيروس كورونا الراهنة، مستعرضًا أعمال التطوير التي لحقت بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ، وكذا إنشاء الصالات المغطاة ببرج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة. 

ولفت الوزير إلى أن مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم المونديال ستعكس لدي المنتخبات المشاركة الصورة الذهنية حول جميع الشباب المصري، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم والأدوار المنوطة بهم. 

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين في مونديال اليد على أيدي عدد من المتخصصين من وزارة الصحة حول آليات متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مونديال اليد مع مدير البطولة

وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة تجهيزات استضافة منتخبات مونديال اليد 2021

في اجتماعه الأسبوعي.. وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة

وزير الشباب يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر مستعدة لإقامة بطولة اليد.. وزير الرياضة: حضور 30% من المشجعين من سعة الصالات بالمونديال .. والبطولة ستقام في موعدها.. اختيار العاصمة الإدارية يبرز شكل مصر الحديثة .. فيديو

ترشيحاتنا

ثعبان بشوارع المحلة .. وتحرك فوري من المحافظ | شاهد

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

تحرش سياسي.. محمد الباز عن قرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر

هل يجوز قراءة القرآن وأنا أضع «رجل على رجل».. أمين الفتوى يجيب

الفيفا يعين مجاهد والشواربي وعوض في لجنة اتحاد الكرة

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول