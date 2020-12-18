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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الأقصر يأمر بإحلال وتجديد كوبري تاريخه 70 عامًا.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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وسام مختار
في استجابة سريعة وفورية لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بموقع صدى البلد الاخباري، ، ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " عمره 70 عامًا.. أهالي حاجر المريس بالأقصر يطالبون بتجديد الكوبري المتهالك.. صور"، وعلى الفور أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر توجيهاته لأشرف عبدالرحيم قناوي رئيس الوحدة المحلية بقرية المريس حاجرالمربس الطود غرب الأقصر و الدكتور محمد محمود رزق رئيس مدينة ومركز الطود بضرورة تلقي شكاوى المواطنين وحلها فورا، والانتقال لمعاينة الكوبرى محل الشكوى.

 
وعلى الفور تم الانتقال لمعاينة حالة الكوبرى من قبل رئيس الوحدة المحلية بقرية المريس وهندسة ري أرمنت للمعاينة، وتم الموافقة على أحلال وتجديد الكوبري، وذلك بناءً علي توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن والمراكز بإزالة العقبات أمام المواطنين و حفاظًا على أرواحهم.   

ويوجه موقع " صدى البلد " الشكر للمسوؤلين فى محافظة الأقصر ورئيس الوحدة المحلية بقرية المريس  رئيس مدينة ومركز الطود وهندسة ري أرمنت على سرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.


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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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