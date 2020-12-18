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فن

رزان مغربي تروج لـ فيلم صابر وراضي.. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:50 م
فيلم صابر وراضي
فيلم صابر وراضي
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محمد بدران

روجت الفنانة رزان مغربي لـ  فيلمها الجديد " صابر وراضي " بطولة النجم احمد ادم وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".  


ونشرت رزان مغربي بوستر الفيلم، وعلقت قائلة: "نراكم في الحادي والثلاثين من ديسمبر 😉 # صابر_وراضي Coming your way🍿 ahmedelsoobky # احمد_ادم".


وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.


فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.


وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى فى السينمات.

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