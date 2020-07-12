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توك شو

أحمد آدم: فيلم صابر وراضي لن يطرح في موسم عيد الأضحى.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:22 ص
أحمد آدم: فيلم صابر
أحمد آدم: فيلم صابر وراضي لن يطرح في موسم عيد الأضحى
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قسم التوك شو
قال الفنان أحمد آدم، إنه يستأنف تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي" مطلع شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع رفع الحظر، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل تصوير العمل لمدة ثلاثة شهور تقريبًا.

وأوضح أحمد آدم، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن قصة الفيلم تدور في إطار إنساني كوميدي، حيث تدور الأحداث ما بين شخصين أحدهما مالتي ملياردير، وآخر يعمل سائق لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.

وأضاف أن الفيلم يعمل على إعادة القيم الحميدة بشكل غير مباشر، لاسيما قيم الصبر والرضا، لافتًا إلى أن الفيلم لن يُطرح في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، كونه في مرحلة التصوير.

فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.
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