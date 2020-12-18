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رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر لـ ليفربول للمرة الثالثة تواليًا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة "هدف الشهر للنادي" عن شهر نوفمبر.

محمد صلاح، فاز بالجائزة عن هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على أهداف البرتغالي ديوجو جوتا في مرمى ليستر سيتي، وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهدفه في أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن محمد صلاح، فاز بتلك الجائزة عن شهري سبتمبر وأكتوبر أيضًا، وذلك بهدفيه في مرمى كل من ليدز يونايتد وإيفرتون.

وفاز البرتغالي ديوجو جوتا بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فوز جوتا بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بعد تسجيله 5 أهداف الشهر الماضي للريدز.

وتفوق جوتا على محمد صلاح وأندرو روبرتسون منافسيه على الفوز بتلك الجائزة، ليتوج بها للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه بجائزة شهر أكتوبر.

وانضم ديوجو جوتا لفريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ولفرهامبتون ألبيون مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

وتعرض جوتا للإصابة على مستوى القدم، ستغيبه عن الفريق لفترة تصل لـ 6 أسابيع.
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